Cierran varios carriles en expreso PR-18 de San Juan hacia Caguas

Varios carriles en un tramo del expreso Las Américas, PR-18, fueron cerrados al tránsito en dirección de San Juan hacia Caguas hoy, lunes, informó la Policía.

El tramo afectado es frente al estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, después de la salida de la avenida Roosevelt, informó Elvis Zeno, director del Negociado del Tránsito de la Policía.

Los hechos fueron reportados en horas de la mañana, cuando se desprendió la carga de un camión, agregó el capitán de la Uniformada.