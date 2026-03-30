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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran varios carriles en expreso PR-18 de San Juan hacia Caguas

La Policía indicó que se desprendió carga de un camión

30 de marzo de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El derrame ocurrió en el expreso PR-18, de San Juan hacia Caguas, cerca del estadio Hiram Bithorn. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Varios carriles en un tramo del expreso Las Américas, PR-18, fueron cerrados al tránsito en dirección de San Juan hacia Caguas hoy, lunes, informó la Policía.

El tramo afectado es frente al estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, después de la salida de la avenida Roosevelt, informó Elvis Zeno, director del Negociado del Tránsito de la Policía.

Los hechos fueron reportados en horas de la mañana, cuando se desprendió la carga de un camión, agregó el capitán de la Uniformada.

La situación dejó un carril disponible, provocando un extenso tapón, por lo que se recomendaba tomar rutas alternas.

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Policía de Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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