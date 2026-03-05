Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conductora de 87 años muere tras impactar un árbol en Manatí

Rosa María Rodríguez Meléndez conducía un Mazda por la PR-6685 al momento del accidente

5 de marzo de 2026 - 4:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Uniformada detalló que Rosa María Rodríguez Meléndez, de 87 años y residente en Manatí, conducía un vehículo Mazda 2, de 2013, cuando perdió el control de volante e impacto el árbol al costado de la vía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer murió al filo de las 7:00 a.m. de este jueves luego de impactar un árbol en una carretera de Manatí, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según indica el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 6:54 a.m. alertó a las autoridades sobre un accidente de auto con un objeto fijo en la PR-6685, intersección con la PR-643, en el mencionado municipio.

La Uniformada detalló que Rosa María Rodríguez Meléndez, de 87 años y residente en Manatí, conducía un vehículo Mazda 2, de 2013, cuando perdió el control de volante e impactó el árbol al costado de la vía.

La octogenaria fue atendida por paramédicos, quienes la transportaron hasta el Doctor‘s Center donde, posteriormente, falleció debido a las heridas recibidas en el impacto.

El agente Ángel Sánchez Ortiz, adscrito a la División Patrulla de Carreteras de Manatí, y el fiscal de turno se hicieron a cargo de la investigación.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
