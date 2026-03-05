Conductora de 87 años muere tras impactar un árbol en Manatí

Una mujer murió al filo de las 7:00 a.m. de este jueves luego de impactar un árbol en una carretera de Manatí, informó la Policía.

Según indica el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 6:54 a.m. alertó a las autoridades sobre un accidente de auto con un objeto fijo en la PR-6685, intersección con la PR-643, en el mencionado municipio.

La Uniformada detalló que Rosa María Rodríguez Meléndez, de 87 años y residente en Manatí, conducía un vehículo Mazda 2, de 2013, cuando perdió el control de volante e impactó el árbol al costado de la vía.

La octogenaria fue atendida por paramédicos, quienes la transportaron hasta el Doctor‘s Center donde, posteriormente, falleció debido a las heridas recibidas en el impacto.