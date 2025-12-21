Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Controlan incendio originado en la cocina de un centro comercial en Caguas

El fuego se registró en uno de los restaurantes

21 de diciembre de 2025 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bomberos ventilaron el área del incendio en el restaurante del centro comercial en Caguas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Personal del Negociado de Bomberos extinguió, en la tarde del domingo, un incendio que se habría originado en el restaurante de un centro comercial en Caguas.

RELACIONADAS

El Departamento de Seguridad Pública informó que el siniestro ocurrió cerca del mediodía, en el área de comida del San Alfonso Mall, ubicado en la avenida Gautier Benítez.

Por su parte, la Policía indicó que, según se informó, el incendio fue reportado por “personas que visualizaron el humo y lo notificaron a las autoridades”.

“Se supo que el fuego es entre un restaurante de comida oriental y una oficina educativa que están ubicadas en el mencionado mall en la avenida Gautier Benitez”, agregaron en un informe.

Asimismo, el mismo señaló que no se reportaron personas heridas en el incidente.

Mientras, bomberos y personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Caguas trabajan en la ventilación del área, incluyendo la cocina del restaurante, donde se entiende que comenzó el incendio.

Tags
Breaking NewsCaguasIncendiosBomberos de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: