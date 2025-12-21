Controlan incendio originado en la cocina de un centro comercial en Caguas

Personal del Negociado de Bomberos extinguió, en la tarde del domingo, un incendio que se habría originado en el restaurante de un centro comercial en Caguas.

El Departamento de Seguridad Pública informó que el siniestro ocurrió cerca del mediodía, en el área de comida del San Alfonso Mall, ubicado en la avenida Gautier Benítez.

Por su parte, la Policía indicó que, según se informó, el incendio fue reportado por “personas que visualizaron el humo y lo notificaron a las autoridades”.

“Se supo que el fuego es entre un restaurante de comida oriental y una oficina educativa que están ubicadas en el mencionado mall en la avenida Gautier Benitez”, agregaron en un informe.

Asimismo, el mismo señaló que no se reportaron personas heridas en el incidente.