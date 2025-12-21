Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece motorista tras accidente en Cayey

La Policía indicó que el conductor tenía 56 años

21 de diciembre de 2025 - 9:43 AM

La Policía indicó que el motociclista rebasó una luz roja e impactó otro vehículo. (Archivo / GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 258 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 18 menos que los 276 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista falleció en un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo en Cayey, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de la 1:35 a.m., en el kilómetro 18.4 de la carretera PR-15, en el barrio Jájome.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “un hombre identificado como Edgardo L Rodríguez López, de 56 años, transitaba por la referida vía en una motora Kawasaki color negra cuando perdió el control”.

Según el informe policiaco, el motorista “impacto un vehículo Mitsubishi Endevor blanca del 2007”, que un hombre de 49 años conducía por el carril contrario y se detuvo en la escena.

“Rodríguez López falleció en el lugar a causa del choque y se activó el protocolo en este caso, quedando la investigación a cargo de agentes de Patrullas de Carreteras y la fiscal Sonia Rodríguez de la fiscalía de Caguas”, acotó el comunicado.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 258 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 18 menos que los 276 registrados a la misma fecha en el 2024.

