Fallece motorista tras accidente en Cayey

Un motorista falleció en un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo en Cayey, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de la 1:35 a.m., en el kilómetro 18.4 de la carretera PR-15, en el barrio Jájome.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “un hombre identificado como Edgardo L Rodríguez López, de 56 años, transitaba por la referida vía en una motora Kawasaki color negra cuando perdió el control”.

Según el informe policiaco, el motorista “impacto un vehículo Mitsubishi Endevor blanca del 2007”, que un hombre de 49 años conducía por el carril contrario y se detuvo en la escena.

“Rodríguez López falleció en el lugar a causa del choque y se activó el protocolo en este caso, quedando la investigación a cargo de agentes de Patrullas de Carreteras y la fiscal Sonia Rodríguez de la fiscalía de Caguas”, acotó el comunicado.