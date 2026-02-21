Devastador incendio consume la residencia de una pareja de adultos mayores en Morovis

Un voraz incendio consumió por completo la residencia de un matrimonio de adultos mayores, ubicada en la calle Padre Nuno, en el barrio Barahona del municipio de Morovis, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la emergencia fue reportada la noche del viernes a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando se alertó que una estructura de madera y cemento estaba en llamas.

“Mientras un matrimonio adultos mayores se encontraba en su residencia, se percataron sobre un incendio en el área de terraza en la parte posterior de la residencia”, indica el reporte policíaco.

La Uniformada confirmó que la vivienda se afectó en su totalidad, pero que la pareja se encuentra en buen estado de salud.

Personal del Negociado de Bomberos de Puerto Rico extinguió el incendio, mientras el oficial Juan Laureano Hernández, adscrito a la Policía Municipal de Morovis, investigó preliminarmente los hechos.

