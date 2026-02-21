Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Devastador incendio consume la residencia de una pareja de adultos mayores en Morovis

El matrimonio resultó ileso durante la emergencia, confirmó la Policía

21 de febrero de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de unos bomberos combatiendo un incendio. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un voraz incendio consumió por completo la residencia de un matrimonio de adultos mayores, ubicada en la calle Padre Nuno, en el barrio Barahona del municipio de Morovis, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la emergencia fue reportada la noche del viernes a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando se alertó que una estructura de madera y cemento estaba en llamas.

“Mientras un matrimonio adultos mayores se encontraba en su residencia, se percataron sobre un incendio en el área de terraza en la parte posterior de la residencia”, indica el reporte policíaco.

La Uniformada confirmó que la vivienda se afectó en su totalidad, pero que la pareja se encuentra en buen estado de salud.

Personal del Negociado de Bomberos de Puerto Rico extinguió el incendio, mientras el oficial Juan Laureano Hernández, adscrito a la Policía Municipal de Morovis, investigó preliminarmente los hechos.

Posteriormente, el caso pasó a manos dl agente Rafael A. Herrera Nieves, de la Oficina de Explosivo del área de Arecibo de la Policía, en unión al Fire Marshal del Negociado del Cuerpo de Bomberos, para determinar el origen del incendio.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
