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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a una mujer asesinada en una residencia abandonada en Arecibo

La víctima no ha sido identificada

18 de junio de 2026 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de un crimen en una foto de archivo.
Escena de un crimen en una foto de archivo. (Archivo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El cuerpo de una mujer asesinada fue hallado el jueves en el interior de una residencia abandonada en el barrio Factor de Arecibo, informó la Policía.

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El inspector Carlos Alicea Contreras, coordinador de los Cuerpos de Investigaciones Criminales (CIC), indicó que en la escena fueron encontrados varios casquillos de bala.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima.

Personal del CIC permanece en el lugar a cargo de la investigación.

Esta es una noticia en desarrollo. Pendientes a www.elnuevodia.com.

El cuerpo de Jada Waldmann, de 22 años, fue encontrado el 27 de enero, en Carolina. Su pareja José Rosa Rodríguez, principal sospechoso, se suicidó.El segundo feminicidio perpetrado este año cobró la vida de Camill Vilmenay, de 62 años, en Caguas. Su pareja la mató y luego se suicidó. No fue posible conseguir una foto de la víctima.Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años, fue asesinada el 31 de octubre, en Mayagüez. El sospechoso, Ellian O’Neill Rodríguez Asensio, de 18 años, no tenía licencia para portación y llegó con el cuerpo hasta el cuartel, pero no entregó el arma de fuego, que no ha sido localizada. La víctima era hija de un policía y tenía un niño de 5 años.
1 / 16 | Víctimas de feminicidio en 2025: los rostros de la violencia machista en Puerto Rico. El cuerpo de Jada Waldmann, de 22 años, fue encontrado el 27 de enero, en Carolina. Su pareja José Rosa Rodríguez, principal sospechoso, se suicidó. - Facebook
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