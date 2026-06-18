Encuentran a una mujer asesinada en una residencia abandonada en Arecibo
La víctima no ha sido identificada
18 de junio de 2026 - 5:40 PM
18 de junio de 2026 - 5:40 PM
El cuerpo de una mujer asesinada fue hallado el jueves en el interior de una residencia abandonada en el barrio Factor de Arecibo, informó la Policía.
El inspector Carlos Alicea Contreras, coordinador de los Cuerpos de Investigaciones Criminales (CIC), indicó que en la escena fueron encontrados varios casquillos de bala.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima.
Personal del CIC permanece en el lugar a cargo de la investigación.
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