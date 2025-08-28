Encuentran el cuerpo de un hombre en apartamento del residencial Lagos de Blasina

El cuerpo de un hombre, cuya causa de muerte aún no ha sido determinada, fue encontrado en la tarde del jueves en un apartamento del residencial Lagos de Blasina en Carolina, informó el Negociado de la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 12:43 p.m. alertó a las autoridades sobre un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento en el edificio 11.

Aunque la Uniformada no cuenta aún con una identificación oficial, se indicó que la persona tenía 68 años.

De momento, se desconocen la causa y manera de muerte. El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) llevará a cabo la autopsia y el proceso de identificación formal.