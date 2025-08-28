Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo de un hombre en apartamento del residencial Lagos de Blasina

La Policía indicó que el hombre tenía 68 años

28 de agosto de 2025 - 3:34 PM

Imagen de un residencial público. (GFR Media)
El cuerpo en avanzado estado de descomposición de un hombre de 68 años fue encontrado en el interior de un apartamento en el residencial Lagos de Blasina, en Carolina.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre, cuya causa de muerte aún no ha sido determinada, fue encontrado en la tarde del jueves en un apartamento del residencial Lagos de Blasina en Carolina, informó el Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 12:43 p.m. alertó a las autoridades sobre un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento en el edificio 11.

Aunque la Uniformada no cuenta aún con una identificación oficial, se indicó que la persona tenía 68 años.

De momento, se desconocen la causa y manera de muerte. El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) llevará a cabo la autopsia y el proceso de identificación formal.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

