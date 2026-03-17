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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Extinguen fuego en un condominio de Puerta de Tierra

El incendio fue reportado a media tarde del martes en el piso 18 del edificio

17 de marzo de 2026 - 4:33 PM

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El incendio fue reportado a eso de las 3:33 p.m. en el apartamento número 18 de ese mismo piso del condominio. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un fuego que fue reportado a media tarde de este martes en un apartamento del condominio Torre de la Reina, en Puerta de Tierra, fue extinguido rápidamente, informó esta tarde Ivonne Rosario, portavoz de prensa del Negociado de Bomberos.

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El incendio fue reportado a eso de las 3:33 p.m. en un apartamento en el piso 18 del condominio, ubicado en la Avenida Constitución #530, frente al Parque Luis Muñoz Rivera.

Los bomberos confirmaron que hubo desalojo de los residentes de todo el edificio como medida de precaución, sin embargo, indicaron que a eso de las 4:30 de la tarde solamente los residentes del piso 18 se mantenían fuera del inmueble.

Los bomberos indicaron que el siniestro se encuentra en etapa de ventilación, por lo que los residentes del piso 18 aún continúan fuera de edificio.

No se reportaron heridos y al momento no se ha indicado si se tuvo que desalojar a los residentes.

La Policía Municipal de San Juan junto a los bomberos se encuentran en el lugar.

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Breaking NewsBomberos de Puerto RicoMunicipio de San JuanFuegoPolicía Municipal de San JuanPolicía de Puerto RicoPuerta de Tierra
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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