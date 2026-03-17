Extinguen fuego en un condominio de Puerta de Tierra

Un fuego que fue reportado a media tarde de este martes en un apartamento del condominio Torre de la Reina, en Puerta de Tierra, fue extinguido rápidamente, informó esta tarde Ivonne Rosario, portavoz de prensa del Negociado de Bomberos.

El incendio fue reportado a eso de las 3:33 p.m. en un apartamento en el piso 18 del condominio, ubicado en la Avenida Constitución #530, frente al Parque Luis Muñoz Rivera.

Los bomberos confirmaron que hubo desalojo de los residentes de todo el edificio como medida de precaución, sin embargo, indicaron que a eso de las 4:30 de la tarde solamente los residentes del piso 18 se mantenían fuera del inmueble.

Los bomberos indicaron que el siniestro se encuentra en etapa de ventilación, por lo que los residentes del piso 18 aún continúan fuera de edificio.

No se reportaron heridos y al momento no se ha indicado si se tuvo que desalojar a los residentes.