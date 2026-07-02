Federales realizan un operativo de allanamientos en complejo de vivienda en Loíza

Loíza - Las autoridades federales realizan en la mañana de este jueves un operativo de allanamientos en Loíza, en el que resultó, al menos, una persona detenida.

Así lo confirmó la portavoz del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), Limary Cruz Rubio.

La intervención se realizó en el complejo de vivienda Jardines de Loíza.

Agentes del FBI encabezan el operativo, con el apoyo de agentes de la Policía estatal.

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Debido a que se trata de una investigación en curso, Cruz declinó ofrecer detalles específicos sobre el motivo de la intervención.

De ordinario, los allanamientos son utilizados por agentes investigadores para buscar evidencia de pesquisas criminales. Los agentes incursionan en propiedades con una orden judicial después de que han probado causa probable de la comisión de un delito.

En cuanto a la persona detenida, podría terminar siendo arrestada si la evidencia corrobora la sospecha inicial sobre algún crimen.

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