Fuego en camión de basura obliga a cerrar la PR-2 en Hatillo

Un tramo de la carretera PR-2 en dirección de Hatillo a Camuy fue cerrado por un camión de transportación de desperdicios sólidos que se incendió en la mañana del jueves frente al centro comercial Plaza del Norte.

Según el reporte policíaco, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Al llegar a la escena, el conductor del camión de la Compañía Platinium Wasle Disposal explicó lo que ocurrió.

Alegó que, en un momento dado, se percató de que la parte posterior del camión, donde se encontraban los desperdicios de basura, se estaba incendiando, por lo que tuvo que disponer de la carga en la carretera.

Personal del Negociado de Bombero del área de Hatillo extinguió el fuego. Mientras, el personal municipal se está encargando de la remoción de la basura.

La vía, en dirección de Hatillo hacia Camuy, se encuentra cerrada por el momento hasta que sea removida la basura. Al momento, nadie resultó herido.

