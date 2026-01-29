Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fuego en camión de basura obliga a cerrar la PR-2 en Hatillo

El conductor se dio cuenta del incendio en la parte trasera del camión y tuvo que arrojar los desperdicios en la vía

29 de enero de 2026 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un camión de recogido de basura se incendió frente al centro comercial Plaza del Norte en Hatillo. (Suministrada por la Policía)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un tramo de la carretera PR-2 en dirección de Hatillo a Camuy fue cerrado por un camión de transportación de desperdicios sólidos que se incendió en la mañana del jueves frente al centro comercial Plaza del Norte.

RELACIONADAS

Según el reporte policíaco, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Al llegar a la escena, el conductor del camión de la Compañía Platinium Wasle Disposal explicó lo que ocurrió.

Alegó que, en un momento dado, se percató de que la parte posterior del camión, donde se encontraban los desperdicios de basura, se estaba incendiando, por lo que tuvo que disponer de la carga en la carretera.

Personal del Negociado de Bombero del área de Hatillo extinguió el fuego. Mientras, el personal municipal se está encargando de la remoción de la basura.

La vía, en dirección de Hatillo hacia Camuy, se encuentra cerrada por el momento hasta que sea removida la basura. Al momento, nadie resultó herido.

La policía municipal de Hatillo, Kelvin Aguilar, se hizo a cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsHatilloSistema de Emergencia 9-1-1Policía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: