Fuego en camión de basura obliga a cerrar la PR-2 en Hatillo
El conductor se dio cuenta del incendio en la parte trasera del camión y tuvo que arrojar los desperdicios en la vía
29 de enero de 2026 - 12:49 PM
29 de enero de 2026 - 12:49 PM
Un tramo de la carretera PR-2 en dirección de Hatillo a Camuy fue cerrado por un camión de transportación de desperdicios sólidos que se incendió en la mañana del jueves frente al centro comercial Plaza del Norte.
Según el reporte policíaco, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Al llegar a la escena, el conductor del camión de la Compañía Platinium Wasle Disposal explicó lo que ocurrió.
Alegó que, en un momento dado, se percató de que la parte posterior del camión, donde se encontraban los desperdicios de basura, se estaba incendiando, por lo que tuvo que disponer de la carga en la carretera.
Personal del Negociado de Bombero del área de Hatillo extinguió el fuego. Mientras, el personal municipal se está encargando de la remoción de la basura.
La vía, en dirección de Hatillo hacia Camuy, se encuentra cerrada por el momento hasta que sea removida la basura. Al momento, nadie resultó herido.
La policía municipal de Hatillo, Kelvin Aguilar, se hizo a cargo de la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: