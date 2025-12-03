Hallan cadáveres de padre e hijo en una urbanización de Cataño

La Policía investiga las circunstancias en que murieron dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en la tarde del miércoles en una urbanización de Cataño.

El sargento Axel Valencia, portavoz del Negociado de la Policía, confirmó a El Nuevo Día que una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1, a eso de las 12:00 p.m., alertó a los uniformados sobre el hallazgo. Asimismo, señaló que la llamada habría sido realizada por otro hijo de uno de los fallecidos.

Al llegar, los agentes encontraron en el interior de una residencia de la urbanización Praderas, los cuerpos de padre e hijo, de 84 y 57 años respectivamente, quienes todavía no han sido identificados de manera oficial.

Ambos mostraban impactos de bala y, al momento, las autoridades investigan el caso como un posible asesinato-suicidio.