NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cadáveres de padre e hijo en una urbanización de Cataño

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el hallazgo a eso del mediodía

3 de diciembre de 2025 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía encontró los cuerpos de padre e hijo en una residencia de una urbanización de Cataño. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en que murieron dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en la tarde del miércoles en una urbanización de Cataño.

El sargento Axel Valencia, portavoz del Negociado de la Policía, confirmó a El Nuevo Día que una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1, a eso de las 12:00 p.m., alertó a los uniformados sobre el hallazgo. Asimismo, señaló que la llamada habría sido realizada por otro hijo de uno de los fallecidos.

Al llegar, los agentes encontraron en el interior de una residencia de la urbanización Praderas, los cuerpos de padre e hijo, de 84 y 57 años respectivamente, quienes todavía no han sido identificados de manera oficial.

Ambos mostraban impactos de bala y, al momento, las autoridades investigan el caso como un posible asesinato-suicidio.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga la escena junto al fiscal de turno.

Tags
Breaking NewsCatañoPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosCadáveres
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
