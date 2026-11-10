Identifican a joven de 24 años hallada muerta en residencia en Guaynabo

La Policía de Puerto Rico identificó como Enid Matos Delgado, de 24 años, a la joven cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en una residencia de la urbanización Colinas Metropolitanas, en Guaynabo.

Según el informe policial, el hallazgo se produjo durante la noche del jueves, 5 de noviembre, luego de que una llamada al cuartel alertara a las autoridades sobre la situación.

La mujer fue identificada mediante el análisis de sus huellas dactilares en el Instituto de Ciencias Forenses.

Al momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte y si el cuerpo presentaba signos de violencia.