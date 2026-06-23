Identifican el cuerpo de un hombre ejecutado dentro de un auto cerca de un centro comercial en San Juan

La Policía identificó como Félix Gabriel Castro Jarvis, de 26 años y residente de Carolina, al hombre cuyo cuerpo fue hallado sin vida y con heridas de bala dentro de un vehículo estacionado en la calle Bondad, cerca de The Mall of San Juan, a eso de las 12:46 a.m. del pasado lunes.

Según la Uniformada, el occiso tenía expediente criminal por Sustancias Controladas en 2026 y por Ley de Armas en 2024.

La información preliminar señala que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la madrugada del pasado lunes alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en la mencionada zona.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron un vehículo marcas Mercedes Benz, modelo C-300 negro, con un cadáver en el interior del baúl que mostraba múltiples heridas de bala.

“Cuando miran dentro del vehículo, encuentra en el baúl de un hombre entre los 20 y 25 años, de tez negra y con múltiples impactos de bala”, indicó el lunes a El Nuevo Día Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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El occiso había sido descrito como de aproximadamente 6′2″ de estatura y 240 libras de peso, con ojos color marrón, cabello corto rizado, también marrón, barba y bigote. Vestía una camiseta negra marca “Spider” y pantalón corto negro.

Figueroa confirmó que la víctima presentaba múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo una en la frente.

Según el inspector, en la escena se levantaron 26 casquillos de bala, algunos de ellos dentro del baúl y otros en el piso, y, aunque la escena sugiere que pudo haber sido ejecutado estando dentro del baúl del vehículo, no descartó que haya sido baleado en otro lugar.

En la escena también se habían encontrado documentos que revelaban la posible identidad del occiso, pero no se divulgó la información hasta que las pruebas del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinaran la identidad del cuerpo.