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Incendio consume 3,000 carros en junker de Lajas

Los bomberos lograron extinguir el fuego

19 de julio de 2026 - 2:18 PM

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El fuego se reportó a eso de las 3:08 p.m., en los predios del Junker El Castillo, ubicado en la carretera PR-306, en el barrio París de Lajas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Bomberos lograron extinguir un incendio que se había propagado en la tarde de ayer, sábado, en un “junker” en Lajas, informaron las autoridades.

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El siniestro se reportó a eso de las 3:08 p.m., en los predios del Junker El Castillo, ubicado en la carretera PR-306, en el barrio París.

Según la Policía, cuando los agentes del distrito llegaron al lugar, los bomberos estatales Julio Laboy, Josean Muñiz, Pedro Ortiz y el sargento José Martínez, se encontraban en el lugar junto con los bomberos forestales de Lajas y Cabo Rojo.

El informe policiaco indicó que inicialmente no habían podido extinguirlo, “ya que el fuego se propagó rápidamente por el terreno de unas cuatro cuerdas de terreno colindantes al Junker El Castillo”.

Sin embargo, el Negociado de Bomberos confirmó hoy que posteriormente el fuego fue controlado y extinguido.

De acuerdo con el informe policiaco, el querellante indicó “la residencia en hormigón y unos 3 mil carros aproximadamente fueron consumidos por el incendio”.

No obstante, la Policía informó que las perdidas “son de mayor cuantía por lo cual al momento no fueron valoradas”, mientras que aún “se desconoce las causas del origen y se continua con la investigación”.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBomberos de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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