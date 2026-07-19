Incendio consume 3,000 carros en junker de Lajas

Bomberos lograron extinguir un incendio que se había propagado en la tarde de ayer, sábado, en un “junker” en Lajas, informaron las autoridades.

El siniestro se reportó a eso de las 3:08 p.m., en los predios del Junker El Castillo, ubicado en la carretera PR-306, en el barrio París.

Según la Policía, cuando los agentes del distrito llegaron al lugar, los bomberos estatales Julio Laboy, Josean Muñiz, Pedro Ortiz y el sargento José Martínez, se encontraban en el lugar junto con los bomberos forestales de Lajas y Cabo Rojo.

El informe policiaco indicó que inicialmente no habían podido extinguirlo, “ya que el fuego se propagó rápidamente por el terreno de unas cuatro cuerdas de terreno colindantes al Junker El Castillo”.

Sin embargo, el Negociado de Bomberos confirmó hoy que posteriormente el fuego fue controlado y extinguido.

De acuerdo con el informe policiaco, el querellante indicó “la residencia en hormigón y unos 3 mil carros aproximadamente fueron consumidos por el incendio”.