NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere hombre de 63 años tras ser arrollado por un vehículo en la PR-2 en Peñuelas

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente de tránsito

12 de diciembre de 2025 - 11:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras el accidente, el conductor se detuvo en la escena y le fue realizada la prueba de aliento, arrojando .000% de alcohol en su organismo. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Un hombre falleció en la noche del jueves tras ser arrollado por un vehículo en el kilómetro 215.5 de la PR-2, en Peñuelas, confirmó la Policía.

El reporte preliminar sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente de tránsito.

De la información preliminar se desprende que un joven de 21 años transitaba por la vía en un Toyota Cross negro, modelo 2024, cuando impactó a un peatón con la parte frontal derecha de su vehículo.

El peatón, identificado como Jesús Danilo Colón, de 63 años, quien caminaba fuera del pavimento, cayó al área verde, resultando con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

El perjudicado estaba acompañado por otro hombre, de 59 años, quien resultó ileso, según la Policía.

Tras el accidente, el conductor se detuvo en la escena y le fue realizada la prueba de aliento, arrojando .000% de alcohol en su organismo.

La División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión a la fiscal Alexandra Aulet, se hizo cargo de la investigación. Como parte de la pesquisa, se ordenó ocupar el vehículo para el respectivo peritaje.

La escena fue trabajada por el teniente Nicolas Maldonado, adscrito a la Unidad de Servicios Técnicos.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
