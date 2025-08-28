Opinión
28 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer hallada sin vida con su bebé se había querellado por violencia de género en abril

El caso quedó sin efecto cuando decidió no continuar con la denuncia

28 de agosto de 2025 - 1:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía recibió información de parte de un familiar que la mujer padecía de varias condiciones de salud. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La mujer que fue encontrada el 26 de agosto muerta, junto con su bebé recién nacido sin vida, en San Juan radicó una querella por violencia de género en abril.

RELACIONADAS

Este medio supo que la mujer, natural de Estados Unidos, acudió al Negociado de la Policía y presentó una denuncia contra un hombre.

Una fuente confirmó a El Nuevo Día que el proceso de investigación había comenzado y que se formularon cargos contra un hombre que estuvo bajo custodia. No obstante, el individuo fue liberado luego que la fémina declinó continuar con el caso.

La mujer fue encontrada con su bebé recién nacido en un apartamento de alquiler a corto plazo en la urbanización Santa Teresita de Ocean Park, en San Juan, luego que una empleada de mantenimiento reportó un fuerte hedor.

De la investigación preliminar surgió que la mujer comenzó a vivir en otro apartamento de la misma propiedad tras rentarla, del 28 de mayo al 27 de junio, mediante la cuenta de Airbnb de un amigo.

A partir del 27 de junio, la fémina extendió su estadía en el apartamento número nueve utilizando su propia cuenta de Airbnb. Fue en dicho apartamento donde las autoridades la encontraron.

Los accesos al apartamento estaban cerrados, sostuvo la fuente. Aunque en la escena no encontraron señales visibles de violencia, como medida cautelar, la Policía activó el protocolo de feminicidio, que se mantiene hasta que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determine la causa y manera de muerte.

Mientras, la Policía recibió información de parte de un familiar que la mujer padecía varias condiciones de salud. Una persona que se identificó como su madre también indicó que desconocía que estaba embarazada.

El ICF informó que realizó la autopsia el 27 de agosto y que orientó a un familiar que la identificación oficial se llevará a cabo mediante métodos científicos debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsOcean ParkCondadoViolencia de género
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
