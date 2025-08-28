Mujer hallada sin vida con su bebé se había querellado por violencia de género en abril

La mujer que fue encontrada el 26 de agosto muerta, junto con su bebé recién nacido sin vida, en San Juan radicó una querella por violencia de género en abril.

Este medio supo que la mujer, natural de Estados Unidos, acudió al Negociado de la Policía y presentó una denuncia contra un hombre.

Una fuente confirmó a El Nuevo Día que el proceso de investigación había comenzado y que se formularon cargos contra un hombre que estuvo bajo custodia. No obstante, el individuo fue liberado luego que la fémina declinó continuar con el caso.

La mujer fue encontrada con su bebé recién nacido en un apartamento de alquiler a corto plazo en la urbanización Santa Teresita de Ocean Park, en San Juan, luego que una empleada de mantenimiento reportó un fuerte hedor.

De la investigación preliminar surgió que la mujer comenzó a vivir en otro apartamento de la misma propiedad tras rentarla, del 28 de mayo al 27 de junio, mediante la cuenta de Airbnb de un amigo.

A partir del 27 de junio, la fémina extendió su estadía en el apartamento número nueve utilizando su propia cuenta de Airbnb. Fue en dicho apartamento donde las autoridades la encontraron.

Los accesos al apartamento estaban cerrados, sostuvo la fuente. Aunque en la escena no encontraron señales visibles de violencia, como medida cautelar, la Policía activó el protocolo de feminicidio, que se mantiene hasta que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determine la causa y manera de muerte.

Mientras, la Policía recibió información de parte de un familiar que la mujer padecía varias condiciones de salud. Una persona que se identificó como su madre también indicó que desconocía que estaba embarazada.