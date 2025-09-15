Operativo de ICE en Canóvanas resulta en arrestos de personas con estatus migratorio no definido
La agencia federal sostuvo que la intervención tuvo lugar en una alegada gallera clandestina
15 de septiembre de 2025 - 9:00 AM
Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo que resultó en arrestos de personas con estatus migratorio no definido entre la noche de este domingo y la madrugada de este lunes en Canóvanas.
Así lo informó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).
Las detenciones tuvieron lugar en el área entre San Isidro y Villa Hugo 2.
De acuerdo con la agencia federal, los agentes realizaron la intervención en una aleada gallera clandestina.
“En la noche de ayer, ICE llevó a cabo un operativo multiagencial en una gallera clandestina en Canóvanas en donde se arrestaron 7 individuos de nacionalidad dominicana sin estatus migratorio definido. En el operativo participaron varios componentes del Departamento de Seguridad Nacional, y otras agencias federales”, indicó la directora de ICE-HSI en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, en declaraciones escritas.
El Nuevo Día reportó que del 26 de enero al 26 de agosto de este año, ICE había arrestado a 1,038 personas sin estatus migratorio definido en Puerto Rico, lo que representa un promedio de cinco personas al día, por los pasados ocho meses.
