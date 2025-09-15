Operativo de ICE en Canóvanas resulta en arrestos de personas con estatus migratorio no definido

Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo que resultó en arrestos de personas con estatus migratorio no definido entre la noche de este domingo y la madrugada de este lunes en Canóvanas.

Las detenciones tuvieron lugar en el área entre San Isidro y Villa Hugo 2.

De acuerdo con la agencia federal, los agentes realizaron la intervención en una aleada gallera clandestina.

“En la noche de ayer, ICE llevó a cabo un operativo multiagencial en una gallera clandestina en Canóvanas en donde se arrestaron 7 individuos de nacionalidad dominicana sin estatus migratorio definido. En el operativo participaron varios componentes del Departamento de Seguridad Nacional, y otras agencias federales”, indicó la directora de ICE-HSI en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, en declaraciones escritas.