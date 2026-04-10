Policía resulta herido de bala en Ponce: lo que se sabe

Un agente de la Policía resultó herido de bala durante un incidente reportado en el estacionamiento de una megatienda en Ponce, confirmó la Uniformada.

De acuerdo con la información preliminar, el agente está adscrito a la División de Drogas de Ponce.

El agente fue transportado al Hospital Damas de Ponce, pero de momento, se desconoce su condición de salud.

Dos personas fueron arrestadas por las autoridades.