Policía resulta herido de bala en Ponce: lo que se sabe
Dos personas fueron arrestadas, mientras que el agente fue trasladado hasta un hospital, informó la Uniformada
10 de abril de 2026 - 1:46 PM
Actualizado el 10 de abril de 2026 - 1:57 PM
10 de abril de 2026 - 1:46 PM
Actualizado el 10 de abril de 2026 - 1:57 PM
Un agente de la Policía resultó herido de bala durante un incidente reportado en el estacionamiento de una megatienda en Ponce, confirmó la Uniformada.
De acuerdo con la información preliminar, el agente está adscrito a la División de Drogas de Ponce.
El agente fue transportado al Hospital Damas de Ponce, pero de momento, se desconoce su condición de salud.
Dos personas fueron arrestadas por las autoridades.
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