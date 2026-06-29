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Radican cargos e ingresan a prisión a “Papito” por incidente de violencia de género en Carolina

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio en ese municipio

29 de junio de 2026 - 1:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caso de violencia de género en Carolina. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades radicaron cargos contra un hombre de 40 años que protagonizó un alegado incidente de violencia de género el pasado 27 de junio en el municipio de Carolina.

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A Julio E. Ferrer Taveras, conocido como “Papito”, le radicaron cargos por maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Según la investigación policial, Ferrer Taveras llegó a la residencia de la víctima a eso de las 6:35 p.m. e ingresó a buscar una propiedad que supuestamente le faltaba.

Una vez allí, el hombre amenazó a la perjudicada con soltar los perros si esta no llegaba al lugar y le entregaba personalmente sus pertenencias. Además, como parte de un patrón de violencia de género, ejerció violencia psicológica para tener relaciones sexuales no deseadas.

El caso se consultó con la fiscal Marilyn Aponte Rodríguez, quien instruyó los cargos y luego la fiscal Cristina María Cacho Quiñonez presentó el caso ante la jueza Lisa M Durán Ortiz del Tribunal de San Juan.

Dicha magistrada determinó causa en ambos artículos y le señaló una fianza global de $30 mil, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 10 de julio del 2026 a las 8:30 de la mañana en la sala 608 del Tribunal de San Juan.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada
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