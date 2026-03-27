Reabren tramo del expreso PR-30 en Gurabo que fue cerrado por instalación de tendido eléctrico
La Policía confirmó que los trabajos ya fueron completados
27 de marzo de 2026 - 2:40 PM
27 de marzo de 2026 - 2:40 PM
El tramo del expreso PR-30 que fue cerrado este viernes en ambas direcciones, a la altura del kilómetro 8 en Gurabo, fue reabierto, informó la Policía.
Según el informe preliminar, la vía fue cerrada en lo que brigadas del consorcio LUMA Energy realizaban los trabajos de instalación de tendido eléctrico en la mencionada zona.
“Según fue informado a las 3:45 p.m. de hoy (viernes), por la sargento Itamara Ruíz, los trabajos fueron culminados y el tránsito ha sido restablecido”, indica el reporte actualizado.
Más temprano, mientras se llevaban a cabo las labores, la Uniformada recomendó a los conductores que tomaran vías alternas, como la PR-189, para evitar congestión vehicular en el área.
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