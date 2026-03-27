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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reabren tramo del expreso PR-30 en Gurabo que fue cerrado por instalación de tendido eléctrico

La Policía confirmó que los trabajos ya fueron completados

27 de marzo de 2026 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cierre se mantendrá en lo que se completan las labores. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El tramo del expreso PR-30 que fue cerrado este viernes en ambas direcciones, a la altura del kilómetro 8 en Gurabo, fue reabierto, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, la vía fue cerrada en lo que brigadas del consorcio LUMA Energy realizaban los trabajos de instalación de tendido eléctrico en la mencionada zona.

“Según fue informado a las 3:45 p.m. de hoy (viernes), por la sargento Itamara Ruíz, los trabajos fueron culminados y el tránsito ha sido restablecido”, indica el reporte actualizado.

Más temprano, mientras se llevaban a cabo las labores, la Uniformada recomendó a los conductores que tomaran vías alternas, como la PR-189, para evitar congestión vehicular en el área.

Tags
Breaking NewsLUMA EnergyPolicía de Puerto RicoGurabo
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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