NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan balacera cerca de un centro “Head Start” en Bayamón

El incidente se reportó esta mañana

5 de diciembre de 2025 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el informe de la Policía se indica que a eso de las 7:40 a.m. de hoy, lunes, María del C. Marrero Álvarez, vecina de Arecibo, chocó su auto Toyota Corolla contra el objeto fijo.
El incidente se reportó en la mañana del viernes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una balacera se registró en horas de la mañana de este viernes en la calle 7 del barrio Juan Sánchez en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el incidente se habría registrado cerca de un centro para niños del programa “Head Start”, en la mencionada zona.

Detalles provistos a El Nuevo Día por la Policía indican que una persona a bordo de una guagua Toyota Tacoma, de color rojo, hizo varios disparos.

De momento, no se ha reportado ninguna persona herida de bala tras el tiroteo, confirmó la Uniformada.

Actualmente, la Policía intenta recuperar casquillos de bala.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
