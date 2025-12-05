Reportan balacera cerca de un centro “Head Start” en Bayamón

Una balacera se registró en horas de la mañana de este viernes en la calle 7 del barrio Juan Sánchez en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el incidente se habría registrado cerca de un centro para niños del programa “Head Start”, en la mencionada zona.

Detalles provistos a El Nuevo Día por la Policía indican que una persona a bordo de una guagua Toyota Tacoma, de color rojo, hizo varios disparos.

De momento, no se ha reportado ninguna persona herida de bala tras el tiroteo, confirmó la Uniformada.