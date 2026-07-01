Rescatan a dos bañistas arrastrados por la corriente en playa de Barceloneta

La Unidad Marítima de la Policía en Arecibo realizó un operativo de rescate de dos hombres que fueron arrastrados por las fuertes corrientes marítimas en la zona entre Isla de Roque y La Boca, en Barceloneta, confirmó este miércoles a El Nuevo Día la Oficina de Comunicaciones de la Policía en Arecibo.

“Se logró sacar a los dos hombres del mar, están en buen estado de salud”, detalló la Oficina de Comunicaciones de la Policía en San Juan.

Al momento no se ha indicado la identidad de los afectados o si se trata de bañistas locales o turistas.

Más temprano, se informó este medio que se trataba de varias personas arrastradas, pero luego la Policía corrigió los detalles.