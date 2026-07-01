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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a dos bañistas arrastrados por la corriente en playa de Barceloneta

Se logró socorrer a los hombres que se encuentran en condición estable

1 de julio de 2026 - 2:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Correa explicó que el cuerpo se encuentra en estado de descomposición y que será llevado hasta la Unidad Marítima de Carolina en Piñones para ser entregado al Instituto de Ciencias Forenses. (jose.madera@gfrmedia.com)
La Unidad Marítima de la Policía en Arecibo realiza un operativo de rescate de una o varias personas que fueron arrastradas por las fuertes corrientes marítimas en la zona entre Isla de Roque y La Boca
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Unidad Marítima de la Policía en Arecibo realizó un operativo de rescate de dos hombres que fueron arrastrados por las fuertes corrientes marítimas en la zona entre Isla de Roque y La Boca, en Barceloneta, confirmó este miércoles a El Nuevo Día la Oficina de Comunicaciones de la Policía en Arecibo.

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“Se logró sacar a los dos hombres del mar, están en buen estado de salud”, detalló la Oficina de Comunicaciones de la Policía en San Juan.

Al momento no se ha indicado la identidad de los afectados o si se trata de bañistas locales o turistas.

Más temprano, se informó este medio que se trataba de varias personas arrastradas, pero luego la Policía corrigió los detalles.

Isla de Roque es una zona costera donde ubica un antiguo muelle histórico y una comunidad residencial en el sector de Palmas Altas, en la PR-681, mientras que La Boca es un pintoresco sector costero y una playa de arena volcánica muy popular entre los visitantes.

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Breaking NewsBarcelonetaPolicía de Puerto RicoRescatesCorrientes submarinas peligrosas
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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