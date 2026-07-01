Rescatan a dos bañistas arrastrados por la corriente en playa de Barceloneta
Se logró socorrer a los hombres que se encuentran en condición estable
1 de julio de 2026 - 2:53 PM
1 de julio de 2026 - 2:53 PM
La Unidad Marítima de la Policía en Arecibo realizó un operativo de rescate de dos hombres que fueron arrastrados por las fuertes corrientes marítimas en la zona entre Isla de Roque y La Boca, en Barceloneta, confirmó este miércoles a El Nuevo Día la Oficina de Comunicaciones de la Policía en Arecibo.
“Se logró sacar a los dos hombres del mar, están en buen estado de salud”, detalló la Oficina de Comunicaciones de la Policía en San Juan.
Al momento no se ha indicado la identidad de los afectados o si se trata de bañistas locales o turistas.
Más temprano, se informó este medio que se trataba de varias personas arrastradas, pero luego la Policía corrigió los detalles.
Isla de Roque es una zona costera donde ubica un antiguo muelle histórico y una comunidad residencial en el sector de Palmas Altas, en la PR-681, mientras que La Boca es un pintoresco sector costero y una playa de arena volcánica muy popular entre los visitantes.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: