Rescatan a tres turistas que resultaron heridos tras ser arrastrados por una ola en Arecibo

Tres turistas fueron rescatados, este sábado, por las autoridades luego de que una ola los arrastró mientras se encontraban en el área rocosa de la Cueva del Indio, en Arecibo, informó el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

La portavoz del NMEAD, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que, según la información preliminar, dos mujeres y un hombre cayeron al ser impactados por una ola de gran tamaño.

De acuerdo con Rosario, los tres visitantes resultaron con golpes, por lo que fueron transportados a instituciones hospitalarias para recibir atención médica. De momento, no se ofrecieron detalles sobre el estado de salud de las personas.

Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Arecibo, de la Policía Municipal y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía participaron en el rescate.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones marítimas y costeras aún permanecen peligrosas ante la llegada de una marejada que afectará la costa norte hasta al menos el lunes.

Ante este panorama, se mantienen vigentes una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, un aviso de inundaciones costeras y un aviso de resacas fuertes. La dependencia federal también emitió un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas.