Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de octubre de 2025
86°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a tres turistas que resultaron heridos tras ser arrastrados por una ola en Arecibo

Los visitantes se encontraban en una zona rocosa de la Cueva del Indio cuando fueron azotados por el oleaje

4 de octubre de 2025 - 3:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
cueva del indio (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tres turistas fueron rescatados, este sábado, por las autoridades luego de que una ola los arrastró mientras se encontraban en el área rocosa de la Cueva del Indio, en Arecibo, informó el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

RELACIONADAS

La portavoz del NMEAD, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que, según la información preliminar, dos mujeres y un hombre cayeron al ser impactados por una ola de gran tamaño.

De acuerdo con Rosario, los tres visitantes resultaron con golpes, por lo que fueron transportados a instituciones hospitalarias para recibir atención médica. De momento, no se ofrecieron detalles sobre el estado de salud de las personas.

Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Arecibo, de la Policía Municipal y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía participaron en el rescate.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones marítimas y costeras aún permanecen peligrosas ante la llegada de una marejada que afectará la costa norte hasta al menos el lunes.

Ante este panorama, se mantienen vigentes una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, un aviso de inundaciones costeras y un aviso de resacas fuertes. La dependencia federal también emitió un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas.

Por su parte, el NMEAD reiteró su llamado de que las personas permanezcan fuera del agua.

Tags
Breaking NewsNegociado de Manejo de Emergencias y Administración de DesastresAreciboPolicía de Puerto RicoFURA
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: