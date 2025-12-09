Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Septuagenario muere en Comerío tras caerle encima el vehículo que estaba reparando

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente

9 de diciembre de 2025 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente adscrito al distrito de Comerío investigó la escena de manera preliminar y personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito se dirige al lugar. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del martes, un incidente que habría cobrado la vida de un septuagenario en el barrio Palomas Abajo, sector Higüero, en Comerío.

RELACIONADAS

Según un informe preliminar de novedades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó que un hombre se encontraba en los bajos de su residencia haciendo trabajo de mecánica en un vehículo cuando este le cayó encima y lo pilló. El hombre presuntamente falleció en el acto.

Un agente adscrito al distrito de Comerío investigó la escena de manera preliminar y personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito se dirige al lugar.

Tags
Breaking NewsComerío
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: