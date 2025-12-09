Septuagenario muere en Comerío tras caerle encima el vehículo que estaba reparando
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente
9 de diciembre de 2025 - 11:35 AM
9 de diciembre de 2025 - 11:35 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del martes, un incidente que habría cobrado la vida de un septuagenario en el barrio Palomas Abajo, sector Higüero, en Comerío.
Según un informe preliminar de novedades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó que un hombre se encontraba en los bajos de su residencia haciendo trabajo de mecánica en un vehículo cuando este le cayó encima y lo pilló. El hombre presuntamente falleció en el acto.
Un agente adscrito al distrito de Comerío investigó la escena de manera preliminar y personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito se dirige al lugar.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: