Septuagenario muere en Comerío tras caerle encima el vehículo que estaba reparando

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del martes, un incidente que habría cobrado la vida de un septuagenario en el barrio Palomas Abajo, sector Higüero, en Comerío.

Según un informe preliminar de novedades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó que un hombre se encontraba en los bajos de su residencia haciendo trabajo de mecánica en un vehículo cuando este le cayó encima y lo pilló. El hombre presuntamente falleció en el acto.