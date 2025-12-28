Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vuelos afectados entre Venezuela y España por advertencias de Estados Unidos

Varias aerolíneas vislumbran reanudar los viajes a partir de mediados de enero

28 de diciembre de 2025 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un jet F/A-18E Super Hornet se desplaza sobre el portaviones más grande de Estados Unidos, USS Gerald R. Ford, durante el desplazamiento de las fuerzas militares en el área del mar Caribe, durante el periodo de tensiones con Venezuela. (DVIDS)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Madrid - La actividad aérea entre España y Venezuela seguirá al mínimo, al menos, hasta mediados de enero, en momentos en que ha pasado ya un mes desde la primera suspensión de vuelos tras las advertencias de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

Después de la primera recomendación de la agencia estadounidense, en la última semana de noviembre, la AESA emitió sus avisos en la misma dirección, lo que llevó a Iberia, en primer lugar, y después a Air Europa y Plus Ultra a suspender sus vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 31 de diciembre.

El pasado martes, la AESA emitió una nueva “alta recomendación” de no sobrevolar la zona, al menos, hasta el próximo 31 de enero; y tanto Iberia como Plus Ultra han anunciado la suspensión de sus operaciones hasta esa fecha, mientras que Air Europa las ha cancelado hasta, al menos, el 18 de enero.

Ya la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica (EASA, por sus siglas en inglés) alertó a principio de diciembre de los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Un marino observa a un jet Carrier Air Wing 8 acercarse al durante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
Un marino observa a un jet Carrier Air Wing 8 acercarse al durante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. (DVIDS)

La FAA recomendó a las aerolíneas a finales de noviembre no sobrevolar el área de Maiquetía (el espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental). Les instó a “extremar la precaución” ante “una situación potencialmente peligrosa en la región” tras el despliegue militar norteamericano en la zona para presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, decía la FAA.

Impacto desigual

Para las aerolíneas que enlazan Madrid con Caracas el peso de este segmento en el negocio es desigual: para Iberia apenas representa el 1.7 % de los asientos de largo radio (126,000 a Venezuela sobre 7.46 millones este año) y para Air Europa “supone muchas pérdidas y muchos problemas para los usuarios”, según su presidente, Juan José Hidalgo.

Sin embargo, Plus Ultra, que tampoco ha facilitado cifras, tiene su negocio muy concentrado en América Latina y, especialmente, en Venezuela.

Marinos trabajan con la llegada de jets de guerra en el portaviones USS Gerald Ford durante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
Marinos trabajan con la llegada de jets de guerra en el portaviones USS Gerald Ford durante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. (DVIDS)

Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, mientras que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana).

Por su lado, Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) cuenta con cuatro y Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento) con tres.

Plus Ultra ha habilitado un vuelo Madrid-Cartagena de Indias (Colombia) que opera desde el miércoles 10 de diciembre y permitirá a sus clientes enlazar con los vuelos desde la ciudad colombiana hasta Caracas servidos por Laser.

También la aerolínea venezolana Estelar anunció una ruta entre Venezuela y España, con escala en Barbados, que empezó a operar el lunes 8 de diciembre.

Tras anunciar estas suspensiones, las tres aerolíneas españolas, la portuguesa TAP, las colombianas Avianca y Latam, la brasileña Gol y la turca Turkish Airlines recibieron la suspensión de sus licencias de vuelo en Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Un jet F/A-18E Super Hornet aterriza en el portaviones USS Gerald R. Ford durante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
Un jet F/A-18E Super Hornet aterriza en el portaviones USS Gerald R. Ford durante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. (DVIDS)
