Con su petición, Pina Nieves —quien no fue demandado por el artista urbano— buscaba intervenir en el caso para defenderse, por la vía judicial, de lo que calificó como “imputaciones falsas en su contra” que lo vinculan con “una presunta pérdida de millones a la parte demandante”.

Sin embargo, Álvarez Burgos emitió ayer, lunes, una resolución que consta de 10 páginas, en la cual establece que WML y Pina Nieves “no son partes indispensables” y que “su ausencia en el pleito no impide que se proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas”.

Daddy Yankee, en representación de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc., presentó el 4 de marzo una demanda contra su exesposa y excuñada Mireddys y Ayeicha González Castellanos , respectivamente, por violación deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato, daños y perjuicios.

“Este Tribunal determina que ya sea bajo la Regla 21.1 (intervención como cuestión de derecho) o la Regla 21.2 de Procedimiento Civil (intervención permisible), el señor Rafael Pina y WML Corp., no tienen derecho a intervenir en el presente caso”, dictó Álvarez Burgos en su resolución.

“En la demanda presentada, WML Corp., y el señor Rafael Pina Nieves no son accionistas de la corporación o en el caso del señor Rafael Pina Nieves, director, oficial o funcionarios”, mencionó el juez.

Entre otras cosas, el equipo legal del “Big Boss” sostuvo que WML y Pina Nieves no son partes indispensables y que la ausencia de estos no impide que no proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas.