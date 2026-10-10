Caso de Jensen Medina: la Fiscalía federal pide más tiempo para lograr acuerdos de culpabilidad

La Fiscalía federal solicitó una prórroga de al menos 30 días para alcanzar acuerdos de culpabilidad con la mayoría de los 34 acusados en el caso por presunto trasiego de drogas en las cárceles de Puerto Rico, entre quienes figura el excerrajero Jensen Medina Cardona.

La petición fue presentada mediante una moción firmada por la fiscal federal Myriam Y. Fernández González, debido a que ayer, viernes, vencía el plazo establecido por la jueza Silvia L. Carreño Coll, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, para que las partes presentaran los acuerdos de culpabilidad alcanzados.

De momento, Carreño Coll no ha emitido una orden al respecto.

“Estados Unidos solicita que se prorrogue el plazo para el cambio de declaración de culpabilidad por un período no inferior a 30 días, a fin de que los acusados dispongan de tiempo suficiente para recibir y examinar cualquier registro del Departamento de Corrección de Puerto Rico (DCR)”, explicó la fiscal.

PUBLICIDAD

Según la moción, los retrasos en el descubrimiento de prueba dificultaron completar las negociaciones. Entre los documentos pendientes se encuentran los expedientes disciplinarios de los confinados que debe proporcionar el DCR.

1 / 12 | Así fue el operativo que desmanteló ganga que llevaba drogas a las cárceles. Las autoridades federales diligenciaron 34 órdenes de arresto contra acusados por tráfico de drogas en varias cárceles, incluyendo al convicto por asesinato Jensen Medina Cardona. - Alex Figueroa Cancel 1 / 12 Así fue el operativo que desmanteló ganga que llevaba drogas a las cárceles Las autoridades federales diligenciaron 34 órdenes de arresto contra acusados por tráfico de drogas en varias cárceles, incluyendo al convicto por asesinato Jensen Medina Cardona. Alex Figueroa Cancel Compartir

Del expediente federal del caso vinculado a la organización carcelaria conocida como Grupo 31 o Los Tiburones se desprende que la Fiscalía ha estado enfocada desde enero de este año en negociar acuerdos de culpabilidad.

Durante ese periodo, los fiscales han solicitado múltiples cambios de fecha, hasta que la jueza estableció el 9 de octubre como plazo para presentar los acuerdos.

Sin embargo, en los pasados días solo se presentaron cuatro acuerdos de culpabilidad. Entre quienes no figuran en esos acuerdos se encuentran Juan Carlos Ortiz Vázquez, presunto líder de la organización, según los federales, y Medina Cardona, convicto a nivel estatal por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, en Fajardo.

Por este crimen, Medina Cardona fue sentenciado en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo a 129 años de prisión por el asesinato de Mercado Ríos, de 34.

El crimen ocurrió el 18 de agosto de 2019 en uno de los muelles de Villa Marina Boulevard, en Fajardo, en medio de una disputa relacionada con un teléfono celular.

Momento en que Jensen Medina Cardona cae enredado en operativo federal en la cárcel A cargo de la DEA, las autoridades federales diligenciaron 34 órdenes de arresto contra acusados por tráfico de drogas en prisiones de Puerto Rico.

Medina Cardona recibió la sentencia el 11 de enero de 2022. Durante sus primeros años en prisión, también enfrentó varios casos a nivel estatal relacionados con la posesión de teléfonos celulares en la cárcel.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2024, fue incluido en una acusación federal por presunto trasiego de drogas en las instituciones correccionales de Puerto Rico, junto con otras 33 personas.

PUBLICIDAD

Drogas ingresaban mediante drones, correo y visitas

De acuerdo con las alegaciones federales, los acusados presuntamente traficaban diversas sustancias controladas dentro de las instalaciones del DCR. Entre las drogas mencionadas en el caso figuran fentanilo, Suboxone, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética.

La acusación sostiene que los imputados utilizaban distintos métodos para introducir las sustancias a las cárceles, incluidos drones, el correo y las visitas familiares. También presuntamente lanzaban paquetes hacia los patios de las instituciones y ocultaban las drogas en artículos y productos de uso cotidiano.