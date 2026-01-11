Opinión
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra cuatro sujetos imputados por doble asesinato ocurrido en 2018

Los cargos radicados responden a la muerte de Jonathan Castro Viera y Juan L. Cruz Limardo en una gasolinera en Naguabo

11 de enero de 2026 - 8:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
La vista preliminar para este caso fue señalada para el 21 de enero en la sala 201 Tribunal de Humacao. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

La jueza del Tribunal de Humacao, Nereida Salvá, halló causa para arresto contra cuatro sujetos imputados por el asesinato de dos hombres en hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2018 en una gasolinera en Naguabo.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, el Departamento de Justicia informó que la Fiscalía de Humacao radicó cargos contra los cuatro hombres por la muerte de Jonathan Castro Viera, de 35 años, y Juan L. Cruz Limardo, de 31 años.

Según la investigación del Ministerio Público y la Policía, el día del incidente, los imputados acecharon a los occisos hasta un garaje de gasolina donde, utilizando armas de fuego, los asesinaron.

Por estos hechos, se radicaron dos cargos por asesinato en primer grado contra Pascual Colón Torres, de 32 años; Rafael Noble Torres, de 30 años; Donovan Rivera Medina, de 29 años; y Miguel Vázquez Mitchel, de 34 años.

La jueza les señaló una fianza de $700 mil por cada cargo a Colón Torres, Rivera Medina y Vázquez Mitchel.

Mientras, a Noble Torres, contra quien se radicaron los cargos en ausencia, le fijó una fianza de $1 millón por cada cargo.

Jusiticia agregó que, al momento de la radicación de cargos, Colón Torres se encuentra bajo una probatoria federal y Rivera Medina fue extraditado de la cárcel federal en la que se encuentra.

La vista preliminar para este caso fue señalada para el 21 de enero en la sala 201 Tribunal de Humacao.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
