Causa para arresto contra cuatro sujetos imputados por doble asesinato ocurrido en 2018

La jueza del Tribunal de Humacao, Nereida Salvá, halló causa para arresto contra cuatro sujetos imputados por el asesinato de dos hombres en hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2018 en una gasolinera en Naguabo.

En comunicado de prensa, el Departamento de Justicia informó que la Fiscalía de Humacao radicó cargos contra los cuatro hombres por la muerte de Jonathan Castro Viera, de 35 años, y Juan L. Cruz Limardo, de 31 años.

Según la investigación del Ministerio Público y la Policía, el día del incidente, los imputados acecharon a los occisos hasta un garaje de gasolina donde, utilizando armas de fuego, los asesinaron.

Por estos hechos, se radicaron dos cargos por asesinato en primer grado contra Pascual Colón Torres, de 32 años; Rafael Noble Torres, de 30 años; Donovan Rivera Medina, de 29 años; y Miguel Vázquez Mitchel, de 34 años.

PUBLICIDAD

La jueza les señaló una fianza de $700 mil por cada cargo a Colón Torres, Rivera Medina y Vázquez Mitchel.

Mientras, a Noble Torres, contra quien se radicaron los cargos en ausencia, le fijó una fianza de $1 millón por cada cargo.

Jusiticia agregó que, al momento de la radicación de cargos, Colón Torres se encuentra bajo una probatoria federal y Rivera Medina fue extraditado de la cárcel federal en la que se encuentra.