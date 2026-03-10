Causa para arresto contra hombre imputado de feminicidio

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró, en la noche de este lunes, causa para arresto contra Irving Oscar Cardona Santiago, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado bajo la modalidad de feminicidio por la muerte de Lourdes del Pilar Santiago Reyes en hechos registrados el 21 de febrero del año en curso.

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que la fiscal María Rossy Caballero presentó los cargos por asesinato en primer grado, asesinato en la modalidad de feminicidio (ambos del Código Penal) y por maltrato mediante amenaza, bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Tras analizar la prueba desfilada, Stefan Acta encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza global de $1.5 millones que Cardona Santiago no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, que se celebrará el 24 de marzo, desde las 9:00 a.m., en la sala 405.

La pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón sostiene que Cardona Santiago amenazó con quemar la residencia de Santiago Reyes. Acto seguido, el imputado, presuntamente, entró al hogar y la estranguló hasta causarle la muerte.

