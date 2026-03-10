Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre imputado de feminicidio

Irving Oscar Cardona Santiago, supuestamente, estranguló a Lourdes del Pilar Santiago Reyes

10 de marzo de 2026 - 10:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron el 21 de febrero del año en curso. (Miguel Rodríguez López)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró, en la noche de este lunes, causa para arresto contra Irving Oscar Cardona Santiago, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado bajo la modalidad de feminicidio por la muerte de Lourdes del Pilar Santiago Reyes en hechos registrados el 21 de febrero del año en curso.

RELACIONADAS

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que la fiscal María Rossy Caballero presentó los cargos por asesinato en primer grado, asesinato en la modalidad de feminicidio (ambos del Código Penal) y por maltrato mediante amenaza, bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Tras analizar la prueba desfilada, Stefan Acta encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza global de $1.5 millones que Cardona Santiago no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, que se celebrará el 24 de marzo, desde las 9:00 a.m., en la sala 405.

La pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón sostiene que Cardona Santiago amenazó con quemar la residencia de Santiago Reyes. Acto seguido, el imputado, presuntamente, entró al hogar y la estranguló hasta causarle la muerte.

La Policía ejecutó una búsqueda para dar con el paradero de Cardona Santiago que incluyó los municipios de Río Grande, Canóvanas y Carolina.

Tags
feminicidioTribunal de BayamónDepartamento de JusticiaCICPolicía de Puerto RicoAsesinato de mujeresAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: