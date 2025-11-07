Causa para arresto contra pareja por presuntos actos lascivos contra cuatro menores en San Germán

El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto, en la mañana del viernes contra una pareja de San Germán por presuntamente mantener un patrón de maltrato y actos lascivos contra cuatro menores, informó la Policía.

José M. Vega Torres, de 59 años y residente en San Germán, enfrenta tres cargos por actos lascivos, tres por violaciones al Artículo 58A (Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores) por tener relación consanguínea con las víctimas y cuatro por maltrato de menores. Mientras, contra Ivonne Echevarría Berríos, de 48 años, se formularon cuatro cargos en ausencia por maltrato de menores.

La investigación de la División de Delitos Sexuales de la Policía en Mayagüez reveló que la pareja supuestamente mantuvo el patrón de abuso contra los menores entre los meses de marzo a noviembre de 2021.

Padilla Galiano fijó a Vega Torres una fianza de $750,000 que no prestó. La vista preliminar se llevará a cabo el 20 de noviembre.

Mientras, Padilla Galiano impuso una fianza de $300,000 contra Echevarría Berríos y expidió una orden de arresto.