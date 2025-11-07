Opinión
Feriados
7 de noviembre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra pareja por presuntos actos lascivos contra cuatro menores en San Germán

José M. Vega Torres e Ivonne Echevarría Berríos, supuestamente, cometieron los actos entre marzo a noviembre de 2021

7 de noviembre de 2025 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fallo, que data de febrero pero se hizo público recién esta semana, todavía es recurrible y no aplicable en todo el país. (Archivo)
José M. Vega Torres, de 59 años, e Ivonne Echevarría Berríos, de 48 años, enfrentan tres cargos por actos lascivos, tres por violaciones al Artículo 58A por tener relación consanguínea con las víctimas y cuatro por maltrato de menores.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto, en la mañana del viernes contra una pareja de San Germán por presuntamente mantener un patrón de maltrato y actos lascivos contra cuatro menores, informó la Policía.

José M. Vega Torres, de 59 años y residente en San Germán, enfrenta tres cargos por actos lascivos, tres por violaciones al Artículo 58A (Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores) por tener relación consanguínea con las víctimas y cuatro por maltrato de menores. Mientras, contra Ivonne Echevarría Berríos, de 48 años, se formularon cuatro cargos en ausencia por maltrato de menores.

La investigación de la División de Delitos Sexuales de la Policía en Mayagüez reveló que la pareja supuestamente mantuvo el patrón de abuso contra los menores entre los meses de marzo a noviembre de 2021.

Padilla Galiano fijó a Vega Torres una fianza de $750,000 que no prestó. La vista preliminar se llevará a cabo el 20 de noviembre.

Mientras, Padilla Galiano impuso una fianza de $300,000 contra Echevarría Berríos y expidió una orden de arresto.

José M. Vega Torres, de 59 años y residente en San Germán, enfrenta tres cargos por actos lascivos, tres por violaciones al Artículo 58A por tener relación consanguínea con las víctimas y cuatro por maltrato de menores.
José M. Vega Torres, de 59 años y residente en San Germán, enfrenta tres cargos por actos lascivos, tres por violaciones al Artículo 58A por tener relación consanguínea con las víctimas y cuatro por maltrato de menores. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
