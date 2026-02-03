Causa para arresto contra un hombre por violencia de género y maltrato a sus tres hijos en Humacao
La pesquisa apunta a que restringía la libertad de su pareja y que también maltrataba a los menores, de 1, 2 y 3 años
3 de febrero de 2026 - 7:02 PM
La jueza Lorraine Acevedo, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto este martes contra un hombre de 40 años que, presuntamente, restringía la libertad de su pareja y la maltrataba frente a los tres hijos de ambos, a quienes también violentaba.
Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, los cargos que la fiscal Desirée Guzmán Castro presentó contra Bradley William Plaguez Turull incluyen violaciones a la Ley 54 (violencia de género) bajo maltrato psicológico, maltrato en presencia de menores y maltrato mediante la restricción a la libertad. Asimismo, los cargos por maltrato y negligencia fueron radicados bajo la Ley Núm. 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
La togada encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $150,000. No queda claro si pudo o no prestar la cantidad. Mientras, la vista fue señalada para el 10 de febrero.
“Como parte de la determinación, quedaron suspendidas las relaciones entre el padre y sus tres hijos, y se emitió una orden de protección a favor de la mujer y los menores”, establece la agencia en el texto.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, la situación fue reportada a eso de las 10:30 a.m. del lunes.
La querella alegaba que una mujer acudió al cuartel del distrito de Humacao para denunciar que su hija, de 28 años, estaba privada de su libertad junto a sus tres hijos menores.
Además, la querellante indicó que un hombre era responsable por la situación.
Entonces, personal del distrito policíaco accedió a la residencia, donde localizaron a la perjudicada con hematomas visibles y a los menores en condiciones insalubres.
Tanto la perjudicada como los menores fueron trasladados a un hospital para evaluación médica.
Posteriormente, la investigación apuntó a que el patrón de maltrato y negligencia comenzó a finales de 2023.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policíaca de Humacao y al Departamento de la Familia.
Este caso surge luego de que se reportaran públicamente otras intervenciones recientes que involucran a menores en condiciones deplorables en Loíza y Canóvanas, entre otros.
