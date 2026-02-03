Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra un hombre por violencia de género y maltrato a sus tres hijos en Humacao

La pesquisa apunta a que restringía la libertad de su pareja y que también maltrataba a los menores, de 1, 2 y 3 años

3 de febrero de 2026 - 7:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La madre de la víctima fue quien denunció los hechos. (Suministrada por la Policía)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Lorraine Acevedo, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto este martes contra un hombre de 40 años que, presuntamente, restringía la libertad de su pareja y la maltrataba frente a los tres hijos de ambos, a quienes también violentaba.

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, los cargos que la fiscal Desirée Guzmán Castro presentó contra Bradley William Plaguez Turull incluyen violaciones a la Ley 54 (violencia de género) bajo maltrato psicológico, maltrato en presencia de menores y maltrato mediante la restricción a la libertad. Asimismo, los cargos por maltrato y negligencia fueron radicados bajo la Ley Núm. 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

La togada encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $150,000. No queda claro si pudo o no prestar la cantidad. Mientras, la vista fue señalada para el 10 de febrero.

“Como parte de la determinación, quedaron suspendidas las relaciones entre el padre y sus tres hijos, y se emitió una orden de protección a favor de la mujer y los menores”, establece la agencia en el texto.

Los hechos

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, la situación fue reportada a eso de las 10:30 a.m. del lunes.

La querella alegaba que una mujer acudió al cuartel del distrito de Humacao para denunciar que su hija, de 28 años, estaba privada de su libertad junto a sus tres hijos menores.

Además, la querellante indicó que un hombre era responsable por la situación.

Entonces, personal del distrito policíaco accedió a la residencia, donde localizaron a la perjudicada con hematomas visibles y a los menores en condiciones insalubres.

Tanto la perjudicada como los menores fueron trasladados a un hospital para evaluación médica.

Posteriormente, la investigación apuntó a que el patrón de maltrato y negligencia comenzó a finales de 2023.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policíaca de Humacao y al Departamento de la Familia.

Este caso surge luego de que se reportaran públicamente otras intervenciones recientes que involucran a menores en condiciones deplorables en Loíza y Canóvanas, entre otros.

