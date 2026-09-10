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Causa para arrestro contra mujer imputada de agredir a menor en escuela en Carolina

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero en los predios de un plantel escolar

10 de septiembre de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
La imputada prestó la fianza mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, halló este jueves causa para arresto contra una mujer de 37 años que supuestamente agredió a un menor en una escuela en Carolina.

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De acuerdo con la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, en los predios de un plantel escolar.

Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina formuló un cargo contra la imputada, identificada como Ana Ventura Monegro, al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Tras evaluar la prueba presentada en sala, Varela Ríos determinó causa para arresto y fijó una fianza de $15,000.

Ventura Monegro prestó la fianza mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, cuya fecha no fue provista.

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Breaking NewsMaltrato de menoresCarolinaEscuelasEscuelas públicasDepartamento de JusticiaPolicía de Puerto RicoAgresiones
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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