Causa para arrestro contra mujer imputada de agredir a menor en escuela en Carolina
Los hechos ocurrieron el 24 de febrero en los predios de un plantel escolar
10 de septiembre de 2026 - 3:53 PM
10 de septiembre de 2026 - 3:53 PM
La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, halló este jueves causa para arresto contra una mujer de 37 años que supuestamente agredió a un menor en una escuela en Carolina.
De acuerdo con la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, en los predios de un plantel escolar.
Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina formuló un cargo contra la imputada, identificada como Ana Ventura Monegro, al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
Tras evaluar la prueba presentada en sala, Varela Ríos determinó causa para arresto y fijó una fianza de $15,000.
Ventura Monegro prestó la fianza mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, cuya fecha no fue provista.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: