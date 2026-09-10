Causa para arrestro contra mujer imputada de agredir a menor en escuela en Carolina

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, halló este jueves causa para arresto contra una mujer de 37 años que supuestamente agredió a un menor en una escuela en Carolina.

De acuerdo con la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, en los predios de un plantel escolar.

Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina formuló un cargo contra la imputada, identificada como Ana Ventura Monegro, al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Tras evaluar la prueba presentada en sala, Varela Ríos determinó causa para arresto y fijó una fianza de $15,000.