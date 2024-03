Defensa del suspendido alcalde de Ponce alega que este fue coaccionado para firmar el acuerdo

“El denominado Compromiso de Unidad y Responsabilidad Institucional fue suscrito por el querellado bajo coacción y presiones extrínsecas a su ánimo contractual, por lo que el mismo no constituye un pacto constituido de manera libre y voluntaria, resultando nulo e ineficaz como cuestión de derecho”, indicó el abogado de Irizarry Pabón, Frank Torres Viada, en contestación a la querella.

Además, argumentó que la descertificación no debe ser concedida porque supuestamente los querellantes no tienen “autoridad” para presentar el recurso. Igualmente, la defensa del suspendido alcalde argumentó que el acuerdo suscrito por su cliente es “contrario a la ley, la moral y el orden público”. También sostuvo que la “certificación condicionada” de Irizarry Pabón no existe en ninguna ley ni reglamento y que el pacto debió ser autorizado por la Junta de Gobierno del PPD.