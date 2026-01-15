Encuentran causa para arresto contra mujer que presuntamente dejó solos a cuatro menores en un apartamento en Bayamón

Una mujer que presuntamente abandonó a cuatro menores en un apartamento del condominio Primavera en Bayamón enfrentará cargos por negligencia y maltrato de menores en el Tribunal de Bayamón.

Según un informe de la Policía, la fiscalía de Bayamón radicó cuatro cargos por negligencia contra Yara Nicole Moreu Delgado, de 33 años y residente del municipio mencionado.

La investigación apunta a que los menores, con edades de dos meses, dos, siete y 14 años, supuestamente se encontraban solos en un apartamento del condominio Primavera.

Moreu Delgado fue intervenida por agentes de la Policía y fue sometida a una prueba de aliento por la División de Tránsito, a la que arrojó .16% de alcohol en su sistema.

Contra la mujer se encontró causa para arresto y se le fijó una fianza de $80,000 que “hace las gestiones para prestar”, de acuerdo al informe policiaco.

“Moreu Delgado será fichada en las próximas horas y dejada en libertad”, lee el documento además.