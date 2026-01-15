Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para arresto contra mujer que presuntamente dejó solos a cuatro menores en un apartamento en Bayamón

La Policía afirma que la imputada “hace las gestiones” para pagar una fianza de $80,000

15 de enero de 2026 - 5:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
La vista preliminar fue pautada para el 28 de enero de 2026. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer que presuntamente abandonó a cuatro menores en un apartamento del condominio Primavera en Bayamón enfrentará cargos por negligencia y maltrato de menores en el Tribunal de Bayamón.

Según un informe de la Policía, la fiscalía de Bayamón radicó cuatro cargos por negligencia contra Yara Nicole Moreu Delgado, de 33 años y residente del municipio mencionado.

La investigación apunta a que los menores, con edades de dos meses, dos, siete y 14 años, supuestamente se encontraban solos en un apartamento del condominio Primavera.

Moreu Delgado fue intervenida por agentes de la Policía y fue sometida a una prueba de aliento por la División de Tránsito, a la que arrojó .16% de alcohol en su sistema.

Contra la mujer se encontró causa para arresto y se le fijó una fianza de $80,000 que “hace las gestiones para prestar”, de acuerdo al informe policiaco.

“Moreu Delgado será fichada en las próximas horas y dejada en libertad”, lee el documento además.

La vista preliminar fue pautada para el 28 de enero de 2026.

