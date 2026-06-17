Encuentran “no procesable” a imputado de asesinar a un compañero en planta procesadora de pollos en Aibonito

Aibonito - La jueza superior Paola Morales Vélez, del Tribunal de Aibonito, determinó este miércoles que Jorge Luis Colón Rodríguez, de 26 años, imputado de asesinar a mediados de mayo a un compañero de trabajo en una planta procesadora de pollos, no es procesable.

La decisión se produjo en una vista de procesabilidad celebrada al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, mecanismo que permite evaluar si una persona posee la capacidad mental necesaria para comprender los procedimientos judiciales.

El perito del Estado que realizó la evaluación psiquiátrica, José Domingo Malavé, testificó en la sala 3 que Colón Rodríguez tiene un aspecto que concuerda con “trastorno psicótico no especificado” y tiene “expresión incoherente”.

Señaló que el imputado, quien participó de la vista mediante videoconferencia al permanecer bajo custodia en el Centro Médico Correccional, no comprende el proceso que enfrenta por la muerte de Joel Enrique Santiago Moreno, de 44 años.

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“Tiene dificultades para comprender los procedimientos... Manifiesta que no tiene historial de sustancias psicoactivas. Además, realizaba manifestaciones incoherentes. No es procesable”, comentó el perito durante la audiencia.

Domingo Malavé solicitó a Morales Vélez ordene la entrega del expediente médico preparado en el Centro Médico Correccional para conocer qué diagnóstico -si alguno- se le ha dado allá y qué medicamentos, si alguno, está recibiendo.

“Que sea trasladado lo más pronto posible a la Ponce 500 (Facilidad Médica Ponce 500, del Complejo Correccional Las Cucharas) para que allí reciba y se beneficie de lo que es el comité forense y se realice un traslado al Hospital Psiquiátrico Forense para beneficiarse de los servicios; que, en efecto, le damos el traslado al hospital”, dijo.

Durante la vista, a la que asistieron familiares de Santiago Moreno y de Colón Rodríguez, el licenciado Omar Vissepó Muñoz, representante legal del imputado, indicó que no tenía preguntas, pero la fiscal María L. Varas García sí increpó al perito sobre dicho caso.

Principalmente, le cuestionó sobre la descripción contenida en el informe relacionado a que el imputado tiene un “afecto totalmente restringido”.

“Regularmente, lo que hablamos va de la mano o sigue una expresión del rostro. Si estamos hablando de algo que es gracioso, no vamos a estar con una expresión congelada. Esta observación puede coincidir con personas que tienen trastornos de la personalidad o algunos trastornos afectivos”, mencionó el perito.

“Fue bien deficiente”, comentó Malavé, quien indicó que, a pesar de todas las patologías identificadas en el imputado, este no presenta “alteración de la percepción ni delirios”. Domingo Malavé sostuvo que, al menos, no encontró dichos rasgos durante la evaluación.

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Así las cosas, Morales Vélez acogió la recomendación del perito y citó la vista de seguimiento para el 15 de julio a las 9:00 a.m. Sin embargo, el imputado será sometido a una nueva evalución para determinar procesabilidad el 8 de julio, antes de la audiencia.

El 16 de mayo, la jueza Sylvia Saldaña Villafañe, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto contra Colón Rodríguez por un cargo por asesinato en primer grado y dos por violaciones a la Ley de Armas, por portación y uso sin licencia, y por disparar y/o apuntar un arma.

Saldaña Villafañe fijó una fianza global de $1.5 millones que Colón Rodríguez no prestó.

Según la investigación de la Policía, mientras Santiago Moreno disfrutaba de su periodo de alimentos en la planta procesadora de pollos To-Ricos, en Aibonito, Colón Rodríguez se le acercó con un arma de fuego y, presuntamente, le disparó en el lado superior izquierdo del pecho.