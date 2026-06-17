Radican cargos contra padre e hijo por exceso de velocidad, marbete vencido y presunta marihuana
Lo que inició como una intervención policial por Ley 22 terminó en un caso en los tribunales
17 de junio de 2026 - 11:12 AM
17 de junio de 2026 - 11:12 AM
Una intervención vehicular en San Germán derivó en la radicación de cargos criminales contra un padre e hijo por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, la Ley de Tránsito y el Código Penal de Puerto Rico.
Los imputados fueron identificados como Daniel Delestre González, de 25 años, y Emigdio Delestre Bonet, de 55, ambos residentes de Mayagüez.
Según la investigación, los hechos se remontan al 13 de junio cuando los imputados presuntamente fueron detenidos inicialmente por infracciones a la Ley 22 de Tránsito, tras ser detectados conduciendo a exceso de velocidad y con el marbete vencido.
Sin embargo, durante la intervención, los agentes ocuparon presunta marihuana, lo que resultó en su arresto en el lugar.
El caso fue consultado por el teniente Jason Reyes, director de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, con el fiscal Andy Rodríguez, quien formuló los cargos.
La prueba fue presentada ante la jueza Jeisa González, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $5,000 a cada imputado. Ambos no prestaron la fianza, por lo que fueron ingresados al Complejo Penitenciario Las Cucharas de Ponce.
La vista preliminar fue pautada para el 30 de junio.
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