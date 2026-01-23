Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Julio Herrera Velutini solicita al tribunal la devolución de fianza de $1 millón

La defensa del banquero venezolano presentó este viernes una nueva moción en el primer caso tras el indulto presidencial

23 de enero de 2026 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Los abogados del banquero venezolano Julio Herrera Velutini presentaron este viernes una moción ante el Tribunal federal en la que solicitaron la devolución de la fianza de $1 millón asegurado que el empresario prestó en el primer caso que comenzó en agosto de 2022.

La moción de tres páginas, radicada por la licenciada Sonia Torres Pabón, estableció que el 15 y 20 de enero, el banquero recibió indultos plenos e incondicionales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyendo los procedimientos penales.

“Dado que el señor Herrera no tiene otros asuntos pendientes, se solicita la devolución de la fianza, junto con cualquier interés acumulado, de haber sido depositada la garantía en efectivo en una cuenta que devengue intereses conforme a la normativa local”, resaltó Torres Pabón en el documento en poder de El Nuevo Día.

A tales fines, Torres Pabón solicitó a la jueza de distrito Silvia Carreño Coll que emita una orden autorizando la devolución de la fianza que el dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation pagó el 12 de septiembre de 2022, según consta en el expediente del caso.

“Yo no cogí ni un centavo”: el mensaje de Wanda Vázquez tras declararse culpable

“Yo no cogí ni un centavo”: el mensaje de Wanda Vázquez tras declararse culpable

¿La traicionaron? Tras salir del Tribunal Federal, así respondió al convertirse en la primera exgobernadora en la historia de Puerto Rico en ser convicta.

De momento, Carreño Coll no se ha expresado sobre la nueva moción ni ha desestimado formalmente el caso en el que también fueron acusados la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente y asesor Mark Rossini.

El primer caso contra Herrera Velutini, Vázquez Garced y Rossini comenzó el 3 de agosto de 2022, cuando un gran jurado emitió una acusación de siete cargos por un presunto esquema de soborno para aportar a la campaña de la exgobernadora en las primarias de 2020.

Según la acusación, a cambio, la entonces gobernadora removió de su puesto a George Joyner, quien dirigía la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que estaba investigando a Bancrédito, institución de Herrera Velutini.

Tras varias negociaciones y una reunión con la plana mayor del Departamento de Justicia federal en Washington D.C., la Fiscalía federal y los abogados de los acusados anunciaron que alcanzaron un acuerdo.

De esta manera, se declararon culpables de un solo cargo menos grave por violar la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés), al otorgar o recibir una contribución ilegal de campaña por parte de un extranjero, en este caso, Herrera Velutini.

Sin embargo, los tres acusados recibieron dos indultos del presidente Trump, el 15 y el 20 de enero. Tras ello, informaron a la corte que los aceptaban, mientras la Fiscalía federal solicitó la desestimación de los casos, lo que al momento no ha ocurrido.

Wanda Vázquez comenzó su carrera profesional en el sector público para la década de 1980, cuando inició labores en el Departamento de Vivienda.Diez años más tardes llegó al Departamento de Justicia, donde fue nombrada como fiscal de Distrito.La exgobernadora Wanda Vázquez Garced participó de una actividad oficial en conmemoración del Día del Veterano.
1 / 25 | Exgobernadora Wanda Vázquez: la trayectoria de una abogada que ocupó múltiples puestos en el gobierno. Wanda Vázquez comenzó su carrera profesional en el sector público para la década de 1980, cuando inició labores en el Departamento de Vivienda.
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
