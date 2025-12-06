Menor de 16 años enfrenta cargos por asesinato en Maunabo

Un adolescente de 16 años enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por un crimen que se reportó el 4 de diciembre en la playa Mario, del barrio Emajaguas, en Maunabo.

La jueza superior Lorraine Acevedo, del Tribunal de Humacao, analizó la prueba que presentó el fiscal Jaime Perea contra el menor, identificado por las iniciales D.C.A, y halló causa para arresto en su contra.

En la vista de Regla 6, la togada le fijó una fianza de $840,000, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la Institución Correccional de Bayamón hasta el inicio de la vista preliminar, cuya fecha no fue informada.

El menor enfrenta cargos por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego, informó la Policía.

PUBLICIDAD

Según la investigación policiaca, el crimen se reportó a las 10:50 p.m. del 4 de diciembre, cuando se recibió una llamada al Distrito de Maunabo informando sobre una persona muerta en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como Derick J. Ortiz Collazo, de 19 años y residente de Maunabo.