Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
29 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargo de asesinato contra madre de Las Piedras por muerte de su bebé de cinco meses

El cargo contra Jaymillie Hernández Velázquez se formuló casi un hecho después de los hechos

29 de agosto de 2025 - 6:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mano de bebé recién nacido.
A Jaymillie Hernández Velázquez, de 26 años y residente del municipio de Las Piedras, se le imputa el asesinato de su hija de cinco meses de nacida. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Nereida Salvá, del Tribunal de Humacao, encontró, en la tarde del viernes, causa para arresto contra Jaymillie Hernández Velázquez, de 26 años y residente del municipio de Las Piedras, por un cargo de asesinato relacionado con la muerte de su hija de cinco meses de nacida, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

El fiscal Miguel Hornero formuló un cargo de asesinato en primer grado contra la joven por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2024.

Salvá le fijó a Hernández Velázquez una fianza de $500,000 que no prestó. Hernández Velázquez permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar, pautada para el 9 de septiembre.

Durante la vista de Regla 6, el Ministerio Público utilizó como parte de la prueba presentada el testimonio de la patóloga asignada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a este caso.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, durante la noche del 24 de septiembre de 2024, se recibió una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 reportando un “caso médico” en una residencia ubicada en la calle Luis Muñoz Rivera, del sector El Cerrito, en Las Piedras.

La denuncia sostuvo que una infante no respondía a estímulos y se le notificó a las autoridades que sería transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de ese municipio.

Al llegar los agentes al CDT, fueron informados por el médico de turno que la infante, identificada como Leah Coral Cuevas Hernández, llegó sin signos vitales.

Inmediatamente, la Policía activó el protocolo para persona muerta, refiriendo la investigación a agentes de la División de Homicidios del CIC de Humacao.

Durante la investigación, la Uniformada indicó que las versiones ofrecidas por la madre de la menor sobre los hechos no eran consistentes con los hallazgos del ICF y la evidencia en la escena.

El informe del ICF concluyó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

Tags
Breaking NewsBebésAsesinatosLas PiedrasPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosHumacaoInstituto de Ciencias Forenses Sistema de Emergencia 9-1-1Departamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: