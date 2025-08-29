Radican cargo de asesinato contra madre de Las Piedras por muerte de su bebé de cinco meses

La jueza Nereida Salvá, del Tribunal de Humacao, encontró, en la tarde del viernes, causa para arresto contra Jaymillie Hernández Velázquez, de 26 años y residente del municipio de Las Piedras, por un cargo de asesinato relacionado con la muerte de su hija de cinco meses de nacida, informó el Departamento de Justicia.

El fiscal Miguel Hornero formuló un cargo de asesinato en primer grado contra la joven por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2024.

Salvá le fijó a Hernández Velázquez una fianza de $500,000 que no prestó. Hernández Velázquez permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar, pautada para el 9 de septiembre.

Durante la vista de Regla 6, el Ministerio Público utilizó como parte de la prueba presentada el testimonio de la patóloga asignada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a este caso.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, durante la noche del 24 de septiembre de 2024, se recibió una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 reportando un “caso médico” en una residencia ubicada en la calle Luis Muñoz Rivera, del sector El Cerrito, en Las Piedras.

La denuncia sostuvo que una infante no respondía a estímulos y se le notificó a las autoridades que sería transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de ese municipio.

Al llegar los agentes al CDT, fueron informados por el médico de turno que la infante, identificada como Leah Coral Cuevas Hernández, llegó sin signos vitales.

Inmediatamente, la Policía activó el protocolo para persona muerta, refiriendo la investigación a agentes de la División de Homicidios del CIC de Humacao.

Durante la investigación, la Uniformada indicó que las versiones ofrecidas por la madre de la menor sobre los hechos no eran consistentes con los hallazgos del ICF y la evidencia en la escena.