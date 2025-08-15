Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
80°despejado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos en ausencia contra sujeto por asesinato ocurrido en Naguabo en 2017

Contra Yaniel Cirino, de 31 años y con residencia en Loíza y Río Grande, pesa una orden de arresto

15 de agosto de 2025 - 8:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Contra Yaniel Cirino, pesa una orden de arresto con una fianza de $1 millón por un asesinato ocurrido en el 2017, en Naguabo. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Jailene González Echevarría, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto en ausencia contra Yaniel Cirino, de 31 años, por un cargo de asesinato en primer grado en hechos registrados en noviembre de 2017 en Naguabo.

RELACIONADAS

El fiscal Jaime Perea Mercado formuló el y, tras analizar la prueba desfiliada, González Echevarría encontró causa, fijó una fianza de $1 millón y expidió la orden de arresto contra Cirino por la muerte de Kemuel Vázquez Lozada.

Según la investigación de la Uniformada, los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2017, a las 2:00 a.m., en la calle principal de las Estancias de Húcares en Naguabo, frente a la residencia número 10.

La Uniformada indicó que el padre de Vázquez Lozada llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar que encontró a su hijo tirado en el suelo con múltiples heridas de proyectil de bala.

Cirino, quien posee expediente por un caso de Ley 54, tiene direcciones registradas en los municipios de Loíza y Río Grande.

Si usted posee información que ayude a la Policía en la captura de Cirino, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsTribunal de HumacaoAsesinatosNaguaboPolicía de Puerto RicoDepartamento de JusticiaLoízaRío Grande
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: