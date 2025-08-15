Radican cargos en ausencia contra sujeto por asesinato ocurrido en Naguabo en 2017

La jueza Jailene González Echevarría, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto en ausencia contra Yaniel Cirino, de 31 años, por un cargo de asesinato en primer grado en hechos registrados en noviembre de 2017 en Naguabo.

El fiscal Jaime Perea Mercado formuló el y, tras analizar la prueba desfiliada, González Echevarría encontró causa, fijó una fianza de $1 millón y expidió la orden de arresto contra Cirino por la muerte de Kemuel Vázquez Lozada.

Según la investigación de la Uniformada, los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2017, a las 2:00 a.m., en la calle principal de las Estancias de Húcares en Naguabo, frente a la residencia número 10.

La Uniformada indicó que el padre de Vázquez Lozada llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar que encontró a su hijo tirado en el suelo con múltiples heridas de proyectil de bala.

Cirino, quien posee expediente por un caso de Ley 54, tiene direcciones registradas en los municipios de Loíza y Río Grande.