NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a 100 años de prisión a hombre que asesinó a su madre a machetazos en Toa Baja

Héctor Rafael Rivera Rivera se declaró culpable de todos los cargos

17 de diciembre de 2025 - 7:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alguacil trabajaba en el Tribunal de Bayamón. (GFR Media)
El agente de la Policía, Iván Abraham Soberal, estuvo a cargo de la investigación. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre identificado como Héctor Rafael Rivera Rivera, de 60 años, fue sentenciado este miércoles a 100 años y dos días de prisión por el asesinato a machetazos de su madre de 82 años registrado el 1 de octubre en el sector Rivera del barrio Pájaro en Toa Baja.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Rivera Rivera sometió alegato de culpabilidad por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de evidencia, y violación a la Ley de Armas por uso de arma blanca.

La agencia añadió que Rivera Rivera confesó los hechos a las autoridades al momento de su arresto. El enjuiciamiento estuvo a cargo del fiscal de Distrito de Bayamón, Gabriel Redondo, y por la fiscal Yarrely Sánchez Courtney.

Según Justicia, Rivera Rivera renunció al informe presentencia, por lo que la jueza Carmen Otero Ferreiras, del Tribunal de Bayamón, dictó la sentencia.

Tags
Breaking NewsToa BajaAsesinato de mujeresAsesinatosPolicía de Puerto RicoDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
