Sentencian a 100 años de prisión a hombre que asesinó a su madre a machetazos en Toa Baja

Un hombre identificado como Héctor Rafael Rivera Rivera, de 60 años, fue sentenciado este miércoles a 100 años y dos días de prisión por el asesinato a machetazos de su madre de 82 años registrado el 1 de octubre en el sector Rivera del barrio Pájaro en Toa Baja.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Rivera Rivera sometió alegato de culpabilidad por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de evidencia, y violación a la Ley de Armas por uso de arma blanca.

La agencia añadió que Rivera Rivera confesó los hechos a las autoridades al momento de su arresto. El enjuiciamiento estuvo a cargo del fiscal de Distrito de Bayamón, Gabriel Redondo, y por la fiscal Yarrely Sánchez Courtney.