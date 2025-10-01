Sentencian a 129 años en prisión a un hombre por un asesinato registrado en Vega Alta en 2021

El Tribunal de Bayamón sentenció a un hombre declarado culpable por un asesinato en primer grado ocurrido el 28 de noviembre de 2021 a 129 años de prisión por hechos ocurridos en la urbanización La Esperanza en Vega Alta.

Según el Departamento de Justicia, Francisco Hernández Rodríguez fue convicto por la muerte de Alvin Martínez Rivera.

El juicio por jurado, presidido por la jueza Carmen Otero Ferreiras, se celebró entre el 14 al 24 de julio en la sala 706 del Tribunal de Bayamón. El jurado encontró a Hernández Rodríguez culpable, mediante unanimidad, en todos los cargos.

La investigación de la Policía reveló que Hernández Rodríguez y Martínez Rivera tenían diferencias por celos que culminó en una trifulca . Martínez Rivera intentó escapar en un automóvil, pero fue baleado por Hernández Rodríguez.

Martínez Rivera falleció en el acto, y el automóvil en el que se encontraba aceleró hasta chocar con una residencia.