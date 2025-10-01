Opinión
1 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a 129 años en prisión a un hombre por un asesinato registrado en Vega Alta en 2021

Francisco Hernández Rodríguez se escapó en 2023 y se instaló en el estado de Luisiana, donde fue capturado

1 de octubre de 2025 - 8:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alguacil trabajaba en el Tribunal de Bayamón. (GFR Media)
El juicio fue celebrado ante un jurado del 14 al 24 de julio de 2025 en la sala 706 del Tribunal de Bayamón, presidida por la jueza Carmen Otero Ferreiras. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Bayamón sentenció a un hombre declarado culpable por un asesinato en primer grado ocurrido el 28 de noviembre de 2021 a 129 años de prisión por hechos ocurridos en la urbanización La Esperanza en Vega Alta.

RELACIONADAS

Según el Departamento de Justicia, Francisco Hernández Rodríguez fue convicto por la muerte de Alvin Martínez Rivera.

El juicio por jurado, presidido por la jueza Carmen Otero Ferreiras, se celebró entre el 14 al 24 de julio en la sala 706 del Tribunal de Bayamón. El jurado encontró a Hernández Rodríguez culpable, mediante unanimidad, en todos los cargos.

La investigación de la Policía reveló que Hernández Rodríguez y Martínez Rivera tenían diferencias por celos que culminó en una trifulca . Martínez Rivera intentó escapar en un automóvil, pero fue baleado por Hernández Rodríguez.

Martínez Rivera falleció en el acto, y el automóvil en el que se encontraba aceleró hasta chocar con una residencia.

Hernández Rodríguez abandonó Puerto Rico en 2023, pero fue capturado en el estado de Luisiana.

Breaking News Policía de Puerto Rico Tribunal de Bayamón Vega Alta Asesinatos
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
