Solicitan terminación temprana de libertad supervisada de “Alex Trujillo”

Alexander Capó Carrillo, quien en el pasado era conocido como “Alex Trujillo” solicitó al Tribunal Federal en San Juan la terminación temprana de su libertad condicionada.

La petición fue presentada por el licenciado Edwin Prado el pasado 18 de mayo, en una moción radicada ante la jueza Silvia Carreño Coll.

Capó Carrillo había sido acusado en 2003 y arrestado en 2006. Tras salir de prisión, en 2021, comenzó a cumplir 10 años de liberad supervisada que le había fijado el entonces juez federal José Fusté.

“Más allá del mero cumplimiento de las normas, Capó Carrillo ha transformado positivamente su vida y se ha dedicado al servicio de los demás”, sostuvo Prado.

La Oficina de Probatoria informó a la jueza Carreño Coll que apoya la solicitud de Capó Carrillo. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Desde que comenzó su supervisión en noviembre de 2021, se ha convertido en una voz positiva, reconocida y solicitada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico: mentor de jóvenes en riesgo, conferencia en escuelas públicas, colaboración con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) en la prevención del abuso de sustancias, ministerio a través del Cuerpo de Capellanes y la Liga Atlética Policial de la Oficina de Policía de Puerto Rico, y alianzas con gobiernos municipales, organizaciones religiosas y el Senado de Puerto Rico en iniciativas que benefician a jóvenes, familias y poblaciones vulnerables”, agregó.

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Destacó que “sus esfuerzos están corroborados por un extenso registro de certificados, placas y reconocimientos oficiales de instituciones gubernamentales, educativas, religiosas y comunitarias”.

Mientras, la Oficina de Probatoria informó a la jueza Carreño Coll que apoya la solicitud de Capó Carrillo.

Señaló que a la luz de su “cumplimiento con las condiciones de su libertad supervisada, su progreso positivo, su excelente reintegración a la comunidad, el período de libertad condicional ya cumplido y el logro de sus objetivos de libertad supervisada, la Oficina Probatoria está de acuerdo con la petición de Capo Carrillo de dar por terminada anticipadamente su período de libertad supervisada”.

Alex Trujillo y Héctor Delgado: el momento de oración en el residencial Sabana Abajo en Carolina El exnarcotraficante y el exreguetonero llegaron al caserío, una semana después del asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez.

Por su parte, la Fiscalía federal manifestó que no se opone a la solicitud, resaltando que Capó Carrillo “ha demostrado una rehabilitación sustancial y un compromiso constante con una conducta lícita y productiva. Se ha involucrado activamente en actividades de divulgación basadas en la fe y habla regularmente con adultos y jóvenes en riesgo sobre las devastadoras consecuencias de la actividad delictiva, el abuso de sustancias y las malas decisiones en la vida”.

“En vista de su rehabilitación demostrada, el cumplimiento de todas las condiciones de la libertad condicional y sus valiosas contribuciones a la comunidad, el Gobierno no se opone a la solicitud del acusado de dar por terminada anticipadamente su libertad condicional”, expuso la Fiscalía.