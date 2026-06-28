Tras las rejas joven acusado de maltratar verbalmente a su abuelo de 78 años en Vega Baja

El juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, encontró este domingo causa para arresto contra un joven de 25 años imputado por maltratar a su abuelo, de 78 años, en Vega Baja.

Según la investigación de la Policía, Marcus Nieves Martínez presuntamente incurrió en un patrón de maltrato verbal contra el septuagenario al proferirle de manera recurrente palabras soeces y obscenas.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 27 de junio, cuando el adulto mayor, tras los presuntos incidentes, le pidió a su nieto que abandonara la residencia donde ambos vivían y le indicó que ya no podría permanecer en el lugar.

El caso fue consultado con el fiscal Gustavo Vélez, quien instruyó la formulación de un cargo por maltrato a personas de edad avanzada, al amparo del Artículo 127A del Código Penal.