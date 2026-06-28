Tras las rejas joven acusado de maltratar verbalmente a su abuelo de 78 años en Vega Baja
Fue ingresado a prisión tras no prestar la fianza impuesta de $10,000
28 de junio de 2026 - 6:15 PM
28 de junio de 2026 - 6:15 PM
El juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, encontró este domingo causa para arresto contra un joven de 25 años imputado por maltratar a su abuelo, de 78 años, en Vega Baja.
Según la investigación de la Policía, Marcus Nieves Martínez presuntamente incurrió en un patrón de maltrato verbal contra el septuagenario al proferirle de manera recurrente palabras soeces y obscenas.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 27 de junio, cuando el adulto mayor, tras los presuntos incidentes, le pidió a su nieto que abandonara la residencia donde ambos vivían y le indicó que ya no podría permanecer en el lugar.
El caso fue consultado con el fiscal Gustavo Vélez, quien instruyó la formulación de un cargo por maltrato a personas de edad avanzada, al amparo del Artículo 127A del Código Penal.
Tras evaluar la prueba, el magistrado Portell Maldonado encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000, que el imputado no prestó, por lo que fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: