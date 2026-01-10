Opinión
Tribunales
Suscriptores
Violento incidente en Mayagüez: conductor enfrenta cargos por atacar a otro con un bate en la cabeza

La víctima sufrió fractura craneal y múltiples traumas críticos, según la Policía

10 de enero de 2026 - 12:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron a las 10:36 de la mañana de ayer, domingo.
La Policía investigó el incidente. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Annelie Carlos Rivera, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra un hombre acusado de agredir a un conductor con un bate en la cabeza y otras partes del cuerpo, en un incidente reportado ayer, viernes, en el mencionado municipio.

Durante la vista de Regla 6, el fiscal Jise Arrocho formuló cargos contra Roberto Christian Altieri Ayala, de 25 años y residente de Añasco, por tentativa grave, portación y uso de arma blanca y violaciones a la Ley 22-2000, conocida como la Ley de Tránsito.

Al examinar la prueba presentada, la togada le impuso al imputado una fianza de $300,000, que no prestó, por lo que fue ingresado en la Institución Correccional Las Cucharas en Ponce hasta el inicio de la vista preliminar, el cual quedó pautado para el 23 de enero.

Ficha suministrada por la Policía de Roberto Christian Altieri Ayala, de 25 años.
De acuerdo a la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, el caso de agresión grave se reportó ayer, viernes, en dicho municipio.

“El imputado agredió con su auto Toyota Corolla al perjudicado. Luego, al desmotarse del vehículo, saca un bate y lo agrede en el área de la cabeza y en diferentes partes del cuerpo”, indica el informe policiaco.

En consecuencia, el perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por un médico de turno, el cual le diagnosticó una fractura craneal y múltiples traumas críticos.

El agente Israel Bisbal Torres, del CIC de Mayagüez, estuvo a cargo de la investigación.

Breaking News Policía de Puerto Rico Seguridad CIC Mayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
