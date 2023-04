El Archivo Secreto del Vaticano

Trabajé hace unos años en el Archivo Secreto del Vaticano investigando la intervención del Vaticano en la Guerra Hispanoamericana para mi libro Catolicismo y Política en Puerto Rico 1898-1930, publicado por la UPR en 2005. Buscaba allí la documentación relativa a la invasión y ocupación de Puerto Rico por Estados Unidos en 1898.

El Archivo Secreto del Vaticano es uno de los archivos históricos más importantes del mundo. Es una ciudad de cerca de 17 millas de anaqueles que se extiende por todo el Vaticano desde la Torre de los Vientos por todo el Palacio del Vaticano. En el artículo “El Archivo Secreto del Vaticano y la localización de los documentos de Puerto Rico”, escrito en la revista académica Exégesis, hago un recuento general de las colecciones que existen en el Archivo e identifico las nunciaturas que contienen los documentos sobre Puerto Rico.

El público se pregunta por qué se continúa llamando un “archivo secreto”. Una de las razones es porque el Archivo se tuvo que proteger desde el inicio de los saqueos que perpetraban los emperadores Nerón, Valeriano y Diocleciano en los tiempos de la persecución de los cristianos. Este tuvo que defenderse de los daños que le causaban las luchas intestinas de la aristocracia romana por quedarse con el lucrativo puesto del Papa y de los saqueos e invasiones como las de Napoleón Bonaparte, quien intentó llevarse el archivo en carretas de bueyes a París para establecer el Archivo y Biblioteca Mundial. Su abdicación detuvo el proyecto.

El Archivo ha sobrevivido por más de 1,200 años desde que Gregorio VII lo inició con cierta regularidad. Este fue “abierto al público” por el papa León XIII en 1881. Pero por público se refiere a historiadores reconocidos recomendados por algún centro de investigación, ya sea católico, o secular. Por el carácter ecuménico de los papas actuales, estos investigadores visitantes no son católicos exclusivamente, pueden ser protestantes, judíos o seculares. En mi caso, que pertenezco a una tradición protestante, me acreditaron mi libro, El Pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe publicado originalmente en España y traducido al alemán y al portugués. La recomendación del Superior de los Dominicos en Puerto Rico, el historiador Mario Rodríguez León, fue muy importante en mi expediente para que el Prefecto del Archivo, el Cardenal Don Sergio Pagano, me extendiera la autorización para entrar al Archivo.

Mi primera experiencia en el Archivo fue la búsqueda de los documentos en los papeles de la Nunciatura de Estados Unidos, donde encontré la documentación que necesitaba para mi libro. Durante la Guerra Hispanocubana, en la que Cuba luchaba por su independencia por segunda vez a partir de 1895, la Iglesia Católica en España y el Vaticano desde Roma demonizaban al ejército libertador cubano y pedían a Dios en las misas la bendición y la victoria para los soldados españoles.

Pero a partir de la decisión de Estados Unidos de intervenir en la guerra, el Vaticano cambiará su política. Entonces el Papa enviará un delegado Apostólico a Estados Unidos para examinar el dilema que enfrentaba la institución. La Iglesia Católica en Estados Unidos estaba compuesta por más de 12 millones de migrantes llegados desde Europa a mitad del siglo XIX a la nación protestante. Esta iglesia católica se manifestó en contra de la política del Vaticano y en favor de Estados Unidos. En el Archivo encontré el texto completo de la decisión de los obispos en favor de los Estados Unidos, según enviado al Secretario de Estado del Vaticano por el Monseñor Merry de Val, secretario de la Reina de España. La carta que encontré, escrita con su puño y letra, decía entre otras cosas:

“…nosotros, miembros de la Iglesia Católica y patriotas americanos y como tales, leales a nuestro país y a nuestra bandera… estamos comprometidos a una guerra de Estado a Estado y debemos estar unidos ante el enemigo común… Pidamos al Dios de las Batallas que corone con la victoria nuestras fuerzas de mar y tierra… con este fin disponemos que hasta la conclusión de la guerra, los sacerdotes pidan en la misa por el restablecimiento de la paz y el triunfo glorioso de nuestra bandera”. (ASV. SS, Rub.249 fasc. 6 y 7 folios, 145-148)

Esta ideología político-religiosa presidió las decisiones del nombramiento de obispos estadounidenses a Puerto Rico hasta la debacle del Partido Acción Cristiana en la década del 60. La carta de 1948 del presidente del Partido Nacionalista, Don Pedro Albizu Campos encontrada en el Archivo recientemente por el Padre Felo Fernández, pidiendo el nombramiento de obispos puertorriqueños, corresponde a esta situación. Hice el estudio sobre la ideología que lleva a la protesta de Albizu y finalmente al evento del Partido Acción Cristiana en el libro La iglesia católica y el proceso político de americanización. Publiqué el estudio del traslado de los obispos estadounidenses después del evento del Partido Acción Cristiana (PAC), en la Revista de Historia de la Asociación de Historiadores de Puerto Rico (1988).

Cuando trabajé en el Archivo, la apertura de los papeles del papa Pío XII estaba anunciada para muchos años después. Sin embargo, el papa Francisco los liberó recientemente, de tal manera que ha sido posible encontrar la carta de Albizu y la respuesta a ella al interior de la Secretaría de Estado. El papa Francisco, siguiendo al papa Juan XXIII y la apertura del Concilio Vaticano II, abrió asuntos teológicos y políticos que parecían clausurados por la Iglesia. No solamente ha abierto los polémicos papeles del papa Pío XII, sino que ha ampliado la libertad para pensar y actuar en la iglesia. Esto ha llevado a la renovación del compromiso teológico y político de la Iglesia con los derechos humanos, la justicia social y asuntos como la participación de las mujeres en la iglesia, la pedofilia, el celibato y el calentamiento global. Esta actitud de una mayor apertura teológica y política parece ser la que ha llevado a la liberación de los papeles del papa Pío XII en el Archivo Secreto del Vaticano.