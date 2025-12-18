El discurso de Trump: la nueva normalidad del liderazgo político
Gobernar no es narrar una victoria permanente. Gobernar es responder a la realidad concreta de la gente, escribe Carlos Vivaldi
18 de diciembre de 2025 - 4:00 PM
El mensaje pronunciado ayer por el presidente Donald Trump fue una reafirmación de un estilo de liderazgo que ya define una nueva era en Estados Unidos. Su contenido — que bien pudo haber sido parte de un comunicado de prensa o incluso un tuit o texto en un correo electrónico — se presentó como una ilusión del momento económico hablando de inflación, aranceles, y dirección general del país. Pero más allá de los temas, el discurso fue muestra clara de cómo se gobierna cuando el poder se ejerce desde la división: nosotros contra ellos, ganadores contra perdedores, leales contra enemigos.
