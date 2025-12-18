Opinión
Desde la diáspora
Suscriptores
OPINIÓN
Desde la diáspora
Carlos Vivaldi Lanauze
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

El discurso de Trump: la nueva normalidad del liderazgo político

Gobernar no es narrar una victoria permanente. Gobernar es responder a la realidad concreta de la gente, escribe Carlos Vivaldi

18 de diciembre de 2025 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El presidente Donald Trump habla durante un discurso a la nación desde la Sala de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times vía AP, Pool) (Doug Mills)

El mensaje pronunciado ayer por el presidente Donald Trump fue una reafirmación de un estilo de liderazgo que ya define una nueva era en Estados Unidos. Su contenido — que bien pudo haber sido parte de un comunicado de prensa o incluso un tuit o texto en un correo electrónico — se presentó como una ilusión del momento económico hablando de inflación, aranceles, y dirección general del país. Pero más allá de los temas, el discurso fue muestra clara de cómo se gobierna cuando el poder se ejerce desde la división: nosotros contra ellos, ganadores contra perdedores, leales contra enemigos.

ACERCA DEL AUTOR
Carlos Vivaldi Lanauze

Carlos Vivaldi Lanauze

El autor fue asistente especial en el Departamento de Educación federal. Laboró como director de programación y asesor en asuntos latinoamericanos en el Congreso de Estados Unidos, en el equipo del...
