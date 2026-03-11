Opinión
OpiniónDesde mi perspectiva
Suscriptores
OPINIÓN
Desde mi perspectiva
Edwin RodríguezEdwin Rodríguez
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:La derrota ante Canadá deja respuestas: Puerto Rico evalúa piezas con miras a la ronda de cuartos de final del Clásico

El dirigente Edwin Rodríguez analiza las conclusiones que dejó el cierre de los boricuas en la ronda inicial con el revés ante los canadienses

11 de marzo de 2026 - 9:29 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Nolan Arenado despertó con el madero ante Canadá al acumular tres indiscutibles. (Xavier Araújo)

La derrota ante Canadá, por final de 3-2, cerró la presentación del Team Rubio en Puerto Rico con récord de 3-1 frente a su fanaticada en la acción del Grupo B en este Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Hiram Bithorn, el martes.

ACERCA DEL AUTOR
Edwin Rodríguez

Edwin Rodríguez

Dirigente Equipo Subcampeón de Béisbol en el Clásico Mundial en 2013 y 2017
