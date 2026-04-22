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La temporada 2026 no luce bien para los boricuas en las Grandes Ligas

El futuro inmediato del béisbol puertorriqueño genera preocupación entre los fanáticos, escribe el historiador Jossie Alvarado

22 de abril de 2026 - 10:20 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
José Berríos, de los Blue Jays, aún no ha lanzado esta temporada debido a una lesión. (Charles Krupa)

La temporada 2026 apunta a ser una de las más difíciles para los fanáticos del béisbol puertorriqueño en las Grandes Ligas.

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El inicio ha sido particularmente sombrío, con una representación limitada de jugadores nacidos o desarrollados en la isla.

Apenas cinco peloteros proyectan participar en 120 juegos o más: Francisco Lindor (162), Carlos Correa (141), Heliot Ramos (155), Víctor Caratini (133) y Javier Báez (125).

Más allá de la participación, la presencia boricua entre los líderes ofensivos también ha sido escasa.

A esto se suma la preocupación por la lesión del relevista Edwin Díaz y la incertidumbre en torno al regreso del abridor José Berrios, lo que agrava aún más el panorama.

La esperada cosecha de talento desarrollada a mediados de la década de 2010 aún no logra consolidarse plenamente.

Aunque varios jugadores han tenido carreras destacadas, la realidad es que el impacto colectivo del béisbol puertorriqueño en las Mayores ha venido en descenso en los últimos años.

De hecho, en 2025, solo cinco jugadores nacidos en Puerto Rico alcanzaron los 100 juegos disputados, repitiéndose los mismos nombres: Lindor, Ramos, Correa, Caratini y Báez.

El presente plantea preguntas serias sobre el futuro inmediato del béisbol boricua en las Grandes Ligas, mientras los fanáticos aguardan por una nueva generación que devuelva el protagonismo perdido. El béisbol de Grandes Ligas atraviesa un momento de baja presencia boricua.

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Boricuas en Grandes LigasEdwin DíazFrancisco LindorCarlos CorreaJosé Berríos
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Jossie Alvarado

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El autor es escritor e historiador deportivo.
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