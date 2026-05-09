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prima:Lo que hacen los felices que tú no haces

Puedes ser un científico con un Premio Nobel, un actor famoso con un Oscar o un poderoso empresario flotando en dinero, pero si no sabes cómo disfrutar de la vida, de nada te sirve lo demás, asegura María Marín

9 de mayo de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Un estudio demostró que las personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en vivencias, como viajes, ricas cenas o cursos. (Shutterstock)

Si algo deberíamos aprender bien en esta vida, es ser feliz. Pero, ¿acaso alguien te puede enseñar esto? ¡Por supuesto! La prestigiosa Universidad de Harvard ofrece ahora un curso para aprender a ser feliz y estuve averiguando cómo enseñan el maravilloso arte de la felicidad.

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